  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۲۸

300 خانوار عشایر در کانونهای عشایری هرمزگان اسکان یافتند

300 خانوار عشایر در کانونهای عشایری هرمزگان اسکان یافتند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر امور عشایری جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: در راستای ارائه خدمات پشتیبانی به کوچ کنندگان اسکان 300خانوار عشایر محقق شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد سالاری عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از سایت اسکان عشایر در هرمزگان در جمع خبرنگاران بابیان اینکه در مجموع تعداد 170 سایت اسکان عشایر در استان هرمزگان موجود است، گفت: مطابق با برنامه چهارم توسعه باید ساخت سایتهای اسکان عشایری ویژه 181 خانوار انجام می شد که پیش تر از برنامه ساخت  کانونهای اسکان عشایر ویژه 300 خانوار عشایری تحقق یافت.

وی ادامه داد: به منظور ارائه خدمات پشتیبانی به عشایر علاوه بر ساخت کانونهای اسکان عشایر و استقرار عشایر در این سایتها خدمات دیگری همچون آبرسانی سیار و اصلاح راههای عشایری نیز به انجام رسیده است.

وی با اشاره به اینکه عشایر کوچنده به استان هرمزگان 17 هزار و200 نفر هستند، ابراز داشت: اکثر این عشایر از شهرستانهایی همچون بافت، سیرجان، کرمان و بردسیر به هرمزگان مهاجرت می کنند.

به گفته وی عشایر درون کوچ استان نیز حدود یک هزار و958 خانوار هستند که در بستک بشاگرد و حاجی آباد واقع شده اند.

کد مطلب 1201848

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها