300 خانوار عشایر در کانونهای عشایری هرمزگان اسکان یافتند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد سالاری عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از سایت اسکان عشایر در هرمزگان در جمع خبرنگاران بابیان اینکه در مجموع تعداد 170 سایت اسکان عشایر در استان هرمزگان موجود است، گفت: مطابق با برنامه چهارم توسعه باید ساخت سایتهای اسکان عشایری ویژه 181 خانوار انجام می شد که پیش تر از برنامه ساخت کانونهای اسکان عشایر ویژه 300 خانوار عشایری تحقق یافت.

وی ادامه داد: به منظور ارائه خدمات پشتیبانی به عشایر علاوه بر ساخت کانونهای اسکان عشایر و استقرار عشایر در این سایتها خدمات دیگری همچون آبرسانی سیار و اصلاح راههای عشایری نیز به انجام رسیده است.

وی با اشاره به اینکه عشایر کوچنده به استان هرمزگان 17 هزار و200 نفر هستند، ابراز داشت: اکثر این عشایر از شهرستانهایی همچون بافت، سیرجان، کرمان و بردسیر به هرمزگان مهاجرت می کنند.

به گفته وی عشایر درون کوچ استان نیز حدود یک هزار و958 خانوار هستند که در بستک بشاگرد و حاجی آباد واقع شده اند.