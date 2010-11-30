اولین یادواره شهدای اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی اکبر صفایی مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان عصر سه شنبه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اداره کل و سازمان بسیج مهندسین بر پیروی از راه و اهداف شهدا تاکید کرد.

صفایی جایگاه شهدا را رفیع و والا خواند و خاطرنشان کرد: شهدا با ایثار گرانقدرترین هدیه خداوندی، شرایطی را به وجود آوردند که امروز در اوج قدرت باشیم و با اقتدار حرکت کنیم.

وی اضافه کرد: عزت و عظمت امروز ایران اسلامی در جهان مرهون جانفشانی و ایثارگریهای شهداست که می طلبد راه آنها را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم تا آنها از ما راضی باشند.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته بسیج گفت: هفته بسیج یادآور دلاورمردیهای انسانهای بزرگی است که بهترین و زرین ترین برگ تاریخ را نوشتند.

سردار خلیل رستگار از شهدا به عنوان یادگاران عزیز اما راحل(ره) نام برد و گفت: شهدا با ایثار جان خود، خون تازه ای در جامعه دمیدند به طوری که می بینیم هر کجا نام شهید و فرهنگ شهادت وجود دارد آن محله و شهر زنده است.

وی دفاع از اسلام را مهمترین وصیت شهدا عنوان کرد و گفت: پیام اصلی شهدا اطاعت جدی از ولایت فقیه است.

وی لزوم قدرشناسی از خدمات بسیج را یادآور شد و افزود: در مشکلات و سختیها، این بسیج بود که به یاری مردم و دولت می آمد.

معاون عمرانی استانداری هرمزگان نیز در این مراسم از شهدا به عنوان ستارگانی نام برد که مثل ستاره جهان را روشن می کنند.

محمد نصوری دستاوردهای بسیج در عرصه های مختلف را مهم و ارزشمند ارزیابی کرد و گفت: باید قدر بسیج را بدانیم و تلاش کنیم در راه تداوم انقلاب حرکت کنیم.

وی بر تکریم هر چه بیشتر خانواده های شهدا تاکید کرد و افزود: شهدا سرمایه های بزرگ کشور هستند و باید با قدم برداشتن در راه صحیح، به پیام شهدا عمل کنیم.

آیت الله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس نیز در این مراسم گفت: اگر شهدا ایثار نمی کردند و خانواده های آنها استقامت نداشتند فضای امن و سالم کنونی هرگز به دست نمی آمد.

وی تجلیل و تکریم مقام شهدا و حرکت در راه آنها را مهمترین تکلیف امروز جامعه نسبت به شهدا عنوان کرد و افزود: تکریم و زنده نگهداشتن یاد شهدا یک تکلیف است اما شهدا زمانی از ما راضی خواهند شد که ببینند راه آنها همچنان ادامه دارد.

وی اقدامات و فعالیتهای اقتصادی انجام شده در بخشهای مختلف را در کشور مهم ارزیابی کرد و گفت: انصافا اقدامات بسیار خوبی در جای جای کشور انجام شده و روز به روز به سمت آبادانی بیشتر حرکت می کنیم اما این راضی کننده نیست و به طور قطع انتظار شهدا را برآورده نکرده است.

آیت الله نعیم آبادی همچنین به وجود بیش از دو هزار و 250 کیلومتر ساحل در استان اشاره کرد و افزود: متاسفانه آنگونه که باید از این ظرفیت مهم استفاده نکردیم، دولت و مجلس باید همت کنند تا از این نعمت خدادادی به نفع مردم استفاده شود.

امام جمعه بندرعباس اضافه کرد: مردم ما برای حاکمیت اسلامی انقلاب کردند که اگر در این جهت حرکت نکنیم شهدا از ما راضی نخواهند بود.

در این مراسم از خانواده 15 شهید اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و چهار شهید سازمان بسیج مهندسین استان تجلیل و قدردانی شد، همچنین فرزند شهید ابراهیم جعفری از شهدای اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان به ارائه مطالبی در خصوص ارزش شهادت و جایگاه و تفکر شهید پرداخت.