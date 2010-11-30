به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای سال جاری، منجمان آماتور کشف کردند که نوار قهوه ای تیره واقع در جنوب استوای سیاره مشتری که "کمربند استوایی جنوبی" نام دارد محو شده است.

اکنون دانشمندان ناسا اعلام کردند که به نظر می رسد این نوار قهوه ای درحال بازگشت است.

"گلن اورتون" دانشمند ناسا در این خصوص توضیح داد: "یکی از مواردی که ما در نور مادون قرمز به دنبال آن بودیم به ما نشان داد که این کمربند که از بهار گذشته سفید شده بود درحال تیره شدن است. درحقیقت یک ابر سفید که از آمونیاک سفید یخی ساخته شده در حال کنار رفتن از روی این کمربند است."

زمانی که ابرهای سفید در ارتفاعات بالاتر شناور می شوند، مانع رویت کمربند قهوه ای می شوند.

براساس گزارش دیلی میل، در چند دهه اخیر کمربند استوایی جنوبی عظیم ترین سیاره منظومه شمسی چندبار کاملا سفید شده است.

این تصویر که بهار گذشته گرفته شده است نشان می دهد کمربند استوایی جنوبی سفید شده است

این تصویر جدید که 18 نوامبر 2010 در طیف مادون قرمز گرفته شده نشان می دهد که این نوار قهوه ای در حال بازگشت است