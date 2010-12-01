شفت نیازمند سرمایه گذاری کلان طرحهای گردشگری است

حسن آقاجانی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: این شهرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و وجود چشم اندازهای طبیعی و پتانسیلهای موجود می تواند یکی از قطبهای طبیعت گردی و اکوتوریسم استان باشد.

وی همچنین با بیان اینکه شفت آمادگی ایجاد پروژه های متنوع و جذب سرمایه گذار و گردشگر را دارد، اظهار امیدواری کرد: این شهرستان باید به یک شهر زیبای توریستی تبدیل شود.

فرماندار شفت گفت: شهرستان شفت بستر مناسبی برای اجرای پروژه های گردشگری بوده و با نگاه ویژه به این شهرستان که دارای ویژگیهای خاص زیست محیطی است می توان کارهای مثبتی در زمینه جذب گردشگر و ایجاد یک منطقه توریستی انجام داد.



وی درادامه با اشاره به تغییر کفه مدیریت جهان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: ایران بعنوان ام القری جهان اسلام باید از هرجهت غنی شود، بنابراین برای توانمند شدن نیازمند اصلاحاتی است که با هدفمند کردن یارانه ها محقق می شود.

فرماندار شفت گفت: اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها سخت تر از دفاع مقدس است و پیروزی در آن کمتر از پیروزی در دفاع مقدس نیست بنابراین همه باید برای اجرایی و عملیاتی شدن آن تلاش کنند.

وی در ادامه به ذکر برخی از دستاوردهای این طرح گفت: افزایش کارآیی نظام اقتصادی از طریق اصلاح قیمتها، کاهش قاچاق کالاهای یارانه ای، کاهش ائتلاف منابع، فساد و رانت ناشی از یارانه های غیر هدفمند، افزایش شفافیت مالی دولت و شرکتهای دولتی، بهبود شاخص های زیست محیطی و اصطلاح ساختار تولید است.

آقاجانی همچنین با اشاره به توزیع سالانه 10 هزار میلیارد تومان یارانه به صورت غیرهدفمند از 40 هزار میلیارد تومان یارانه در بخش انرژی و چهار هزار میلیارد تومان در بخش آرد و نان خاطرنشان کرد: 29 درصد تولید ناخالص داخلی را یارانه ها تشکیل می دهند.

وی افزود: در کشورهای دیگر نه تنها به انرژی یارانه پرداخت نمی شود بلکه 1.3 در آمد مالیاتی مثلا کشوری مانند ترکیه از محل مالیات بر مصرف انرژی است.

فرماندارشفت عنوان کرد: در حال حاضر دهک دهم شهری نسبت به دهک نخست 22 برابر بنزین، 35 برابر گازوئیل، پنج برابر برق و پنج برابر گاز بیشتر مصرف می کند و مصرف انرژی در ایران 17 برابر ژاپن، هشت برابر کل اروپا و دو برابر چین است و متأسفانه مصرف انرژی در ایران برابر مصرف انرژی کشوری با 750 میلیون جمعیت است.

وی همچنین بیان داشت: میزان مصرف برق خانگی سه برابر و گاز خانگی چهار برابر متوسط مصرف جهانی است.

آقاجانی در ادامه از مسئولان خواست تا با عدم تصمیمات نابجا و اظهارنظرهای غیرمسئولانی و توجه آنها به رفع مشکلات مردم برای ارتقای سطح فناوری و کاهش هزینه ها به روشنگری مدبرانه در مورد طرح پرداخته و به جامعه آگاهی رسانی کنند.