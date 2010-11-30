قرارداد ساخت اولین بندر خصوصی ایران امضاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک تشریح جزئیات قرارداد ساخت اولین بندر خصوصی ایران عصر امروز سه شنبه در اتاق تعاون با حضور رئیس اتاق بازرگانی چین در خاورمیانه، تعاونی بندرسازان گناوه به عنوان اولین سرمایه گذار ساخت بندر خصوصی در ایران و دبیرکل اتاق تعاون در محل این اتاق تعاون برگزار شد.

در این نشست مشترک روابط تجاری مشترک اتاق بازرگانی کشور چین در جریان انعقاد قرارداد برای ساخت اولین بندر نسل سوم در گناوه استان بوشهر و همچنین تامین نیاز کارخانجات این استان، کمک به بازاریابی و صادرات در استان بوشهر و همچنین شرایط سرمایه گذاری در بندر گناوه مورد بررسی قرار گرفت.

چین دیدگاه مردم ایران نسبت به تولیدات خود را تغییر دهد

حسین رحمانی نیا در این جلسه مشترک با استقبال از گسترش همکاری جمهوری اسلامی ایران و کشور چین در حوزه های مختلف اقتصادی گفت: هم اکنون کشور چین می تواند از فرصت به دست آمده استفاده کند و ضمن ارائه کالاهای باکیفیت از نظر مرغوبیت، دیدگاه مردم ایران را نسبت به ضعف های موجود در تولیدات خود عوض کند.

دبیرکل اتاق تعاون ایران اظهار داشت: به وجود آمدن شرایط در بازار ایران مستلزم برنامه ریزی و اتخاذ استراتژی مناسب برای عرضه محصولات با کیفیت و قیمت پایین است.

رحمانی نیا ادامه داد: در قالب همکاریهای مشترک بین شرکتهای تعاونی در ایران و بخش اقتصادی کشور چین، تعاونیها قادر خواهند بود مواد خام اولیه با قیمت مناسب و رقابتی را در اختیار تولیدکنندگان چینی قرار دهند که در این ارتباط امکان صادرات مواد خام اولیه مورد نیاز کشور چین از طریق ایران نیز امکانپذیر خواهد بود.

به گفته وی، اتاق تعاون ایران حمایت خود از پروژه مشارکتی اتاق بازرگانی چین و شرکت تعاونی بندرسازان ایران جهت ایجاد و ساخت یک بندر نسل سوم را اعلام می کند.

اولین بندر خصوصی کشور در بخش تعاون

همچنین در ادامه این نشست مشترک، خدری مدیرعامل تعاونی بندرسازان گناوه ضمن اظهاراتی گفت: از طریق این سرمایه گذاری مشترک بندر گناوه به عنوان یک پایگاه ترانزیتی جهت پوشش بازار کشورهای CIS و عراق عمل خواهد کرد.

وی افزود: با ایجاد اولین بندر خصوصی ایران، استان بوشهر به تامین کننده مواد اولیه خطوط تولید کارخانجات چین تبدیل خواهد شد. در هر حال برای انعقاد قرارداد ساخت این بندر خصوصی با کشورهای دیگری مانند کره جنوبی و اتریش نیز علاوه بر چین مذاکراتی صورت گرفته بود.

شرکتهای چینی را متقاعد می کنیم

ژائو لی رئیس اتاق بازرگانی چین در خاورمیانه نیز در این جلسه در خصوص پروژه مشترک ایجاد این بندر خصوصی در گناوه استان بوشهر گفت: هدف پروژه مشترک با بندر گناوه این است که از این طریق فعالیتهای صنعتی و تجاری در آنجا توسعه داده شود.

این مقام مسئول اتاق بازرگانی چین در خاورمیانه تصریح کرد: همچنین در نظر داریم تا از طریق این بندر، مواد اولیه مورد نیاز بازار چین را از طریق ایران منتقل کنیم.

لی خاطر نشان کرد: می خواهیم شرکتهای چینی را متقاعد کنیم تا به بندر گناوه در استان بوشهر بیایند و محصولات تولیدی خود را جهت عرضه در بازار ایران معرفی کنند.