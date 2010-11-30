معلمان پایه سوم ابتدایی دوره آموزشی طرح قرآن آموزی را گذراندند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اکبر حلیمی بعد از ظهر سه شنبه در جشن قرآن آموزی دانش آموزان استان البرز در سالن شهدای سپاه کرج افزود: کرج - جشن قرآن آموزی دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم ابتدایی استان البرز امروز همزمان با سراسر کشور در سالن شهدای سپاه کرج برگزار شده است.

وی ادامه داد: طرح آموزش قرآن مجید به دانش آموزان پایه سوم ابتدایی به مدت سه سال است که از سوی وزارت آموزش و پرورش در مدارس سراسر کشور از جمله استان البرز اجرا می شود.

تلاوت و روخوانی از جمله محورهای آموزشی این طرح است

این مسئول بیان کرد: تلاوت، روخوانی و روان خوانی صحیح قرآن کریم و برداشتهای درست از مفاهیم آیات و سوره های این کتاب آسمانی از جمله محورهای آموزشی طرح یادشده است.

حلیمی اضافه کرد: تمامی آموزگاران پایه سوم ابتدایی در اجرای این طرح دوره های آموزشی مرتبط را گذرانده اند که این امر بسیار مطلوب است.

وی خاطرنشان کرد: این جشن با حضور جمعی از آموزگاران، مربیان مدارس و مسئولان استان البرز برگزار شد ضمن اینکه حدود 800 دانش آموز دختر و پسر پایه سوم در آن شرکت کرده اند.

این مسئول اضافه کرد: دانش آموزان شرکت کننده در این طرح، کلاسهای خود را با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز کرده اند ضمن اینکه هفته ای دو ساعت نیز آموزش می بینند.

حلیمی یادآور شد: طرح یادشده با هدف ترویج فرهنگ قرآنی بین دانش آموزان و تقویت باورهای دینی آنان اجرا شده است.



نمایش داستانهای قرآنی و اهدای جوایز به دانش آموزان شرکت کننده در این طرح از دیگر برنامه های این مراسم بوده است.