به گزارش خبرگزاری مهر، دفترچه بیمه، شناسنامه برای فرزندان دختر، گواهی تحصیل برای فرزندان پسر بالای 22 سال سن، کارت ملی، تعهدنامه فرزندان دختر و پسر بین 18 و 22 سال درخصوص عدم اشتغال و عدم ازدواج، فیش سرانه فرزندان چهارم، ارایه فرم ازکارافتادگی کلی جهت فرزندان پسر و کفالت والدین تایید شده توسط واحد بیمهشدگان از جمله مدارک مورد نیازی است که برای تامین اعتبار دفترچه درمانی بیمهشدگان و مستمریبگیران ضروری است.
این صندوق اعلام کرد: از جمله شرایط تامین اعتبار دفترچه درمانی میتوان به پرداخت حقبیمه توسط لیستهای کارگاهی، بازرسی از کارگاه محل اشتغال فعلی - با شرط تایید اشتغال توسط بازرس- که دو ماه از آخرین بازرسی نگذشته باشد و پرداخت حقبیمه برای مشاغل آزاد یا بیمه اختیاری اشاره کرد.
صندوق تامیناجتماعی شرایط تامین اعتبار دفترچه درمانی بیمهشدگان و مستمریبگیران را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دفترچه بیمه، شناسنامه برای فرزندان دختر، گواهی تحصیل برای فرزندان پسر بالای 22 سال سن، کارت ملی، تعهدنامه فرزندان دختر و پسر بین 18 و 22 سال درخصوص عدم اشتغال و عدم ازدواج، فیش سرانه فرزندان چهارم، ارایه فرم ازکارافتادگی کلی جهت فرزندان پسر و کفالت والدین تایید شده توسط واحد بیمهشدگان از جمله مدارک مورد نیازی است که برای تامین اعتبار دفترچه درمانی بیمهشدگان و مستمریبگیران ضروری است.
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