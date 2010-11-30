لرستان از امن ترین استانهای کشور برای سرمایه گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، استاندار لرستان در این رابطه در جلسه با مدیران و معاونین دستگاه قضایی استان در دادگستری لرستان در سخنانی با اشاره به اهمیت فعالیتهای دستگاه قضایی، اظهار داشت: ارزش و قداست دستگاه قضایی به اجرای صحیح عدالت است.

دهمرده تصریح کرد: اجرای عدالت موجب جلب اعتماد مردم به دادگستری می شود که نتیجه آن ایجاد امنیت در جامعه است.

استاندار لرستان با بیان اینکه اجرای صحیح قانون احقاق حق و اجرای عدالت را در پی خواهد داشت، یادآور شد: اعتماد مردم نسبت به گرفتن حقوق شهروندی و رضایتمندی از دستگاه قضائی رشد وتعالی استان را در همه زمینه ها بدنبال خواهد داشت.

دهمرده همچنین به فعالیتهای دادگستری استان در ابعاد مختلف اشاره و از عملکرد مطلوب دستگاه قضائی لرستان نسبت به سالهای گذشته در کاهش جرائم تقدیر کرد.

وی همچنین بر ضرورت تعامل همه دستگاه ها برای رشد سرمایه گذاری در استان تاکید کرد و یادآور شد: استان لرستان یکی از امن ترین استانها برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان نیز در این جلسه با اشاره به اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور، خاطر نشان کرد: هدفمند کردن یارانه ها نقطه عطفی برای رشد اقتصادی ایران اسلامی محسوب می شود.

ذبیح الله خدائیان خاطر نشان کرد: در اجرای صحیح قانون اقتصادی با افرادی که بخواهند مقابله و کار شکنی کنند برخورد قاطعانه توسط دستگاه امنیتی و قضائی به عمل خواهد آمد.