امروز در تاريخ

قيام ملت ايران به رهبري آيت الله كاشاني ، استعفاي قوام وبه قدرت رسيدن مصدق :

پس از اثبات حقانيت ايران در دادگاه لاهه در خصوص ملي شدن نفت ، دولت مصدق با مشكلات عد يده داخلي و خارجي روبرو شد اما به دليل داشتن پشتوانه عظيم مردمي توانست بر تمامي اين مشكلات فائق آيد . مصدق كه خواستار افزودن اختيارات خود بود ، تقاضاي عهده دار شدن وزارت جنگ را از شاه كرد . محمد رضا با خواسته وي مخالفت كرد و دكتر مصدق در ادامه اين مسير، استعفاي خود را تسليم شاه كرد . شاه نيز كه منتظر فرصت بود قوام السلطنه را به نخست وزيري بر گزيد . قوام پس از به دست گرفتن قدرت با اعلاميه شديد اللحني آزادي هاي سياسي را محدود كرد و با ارعاب و تهديد مردم ، مراكز حساس شهر را به تصرف نيروهاي نظامي در آورد. در اين زمان آيت الله كاشاني با صدور اعلاميه اي مردم را به اعتراض عليه حركات مذبوحانه قوام فراخواند . پس از موضع گيري سخت آيت الله كاشاني ، در روز سي ام تير ماه بازار تعطيل شد و مردم به خيابانها ريختند و خواستار سرنگوني قوام شدند . به دستور قوام در چنين روزي در سال 1331 مردم به گلوله بسته شدند و عده اي نيز به شهادت رسيدند . در اين واقعه مردمي نيز كه از طرف شهر هاي كرمانشاه ، همدان و قزوين به سمت تهران مي آمدند در كاروانسرا سنگي توسط عمال سرلشكر وثوق فرمانده ژاندارمري وقت به گلوله بسته شدند . سرانجام با مقاومت مردمي و رهبري هاي آيت الله كاشاني و دكتر مصدق ، مقاومت دربار در هم شكست و شاه عاقبت به بر كناري قوام تن در داد و مصدق بار ديگر با فداكاري مردم به نخست وزيري رسيد .



تاجگذاري احمد شاه قاجار و آغاز سلطنت او :

پس از خلع محمد علي شاه از قدرت ، در چنين روزي مقام پادشاهي به فرزند كوچك او احمد ميرزا اعطا شد .

پس از آنكه تلاش هاي روسيه وانگلستان براي ممانعت از ورود مردم به تهران ، بعد از گسترش نهضت مشروطه ، بي نتيجه ماند گروههايي كه عازم تهران بودند در سال 1288 شمسي وارد اين شهر شدند وسر انجام تهران را به تصرف خويش در آوردند . نيروهاي شاه مدت دو روز در مقابل آنان مقاومت كردند اما سرانجام شكست خوردند و روز جمعه تهران سقوط كرد و شاه براي اينكه به چنگ مردم نيافتد به سفارت روسيه پناه برد . فاتحان تهران در بهارستان به تشكيل شورايي مبادرت ورزيدند . اين شورا محمد علي شاه را از سلطنت خلع كرد و فرزند دوازده ساله اش را، كه معروف به" احمد شاه " شد ، به سلطنت برگزيد . نمايندگان شورا به سفارت روسيه رفتند و احمد ميرزا را به دربار آوردند و با تشريفات خاص رسما او را شاه خواندند اما چون وي در اين زمان سن كمي داشت و عملا نمي توانست كشور را اداره كند ، عضد الملك را كه رييس ايل قاجار بود به نيابت سلطنت انتخاب كردند . پس از انتخاب عضد الملك ، شورا منحل شد و سپهدار محمد ولي خان تنكابني فئودال معروف وعامل روسها به نخست وزيري رسيد .



تشكيل دولت علم :

در چنين روزي در سال 1341 دولت اسدالله علم تشكيل شد . با سقوط علي اميني و تضعيف جبهه ملي ، شاه فرصت مساعدي يافت تا مهره اي كاملا وفادار به خود را در راس كابينه قرار دهد . به همين منظور دوست ومشاور قد يمي خود ، اسدالله علم را مامور تشكيل كابينه نمود و شخصا نظارت مستقيم تري بر امور روزمره دولت اعمال كرد . علم استراتژي سياسي خود را بر سه هدف استوار ساخت :اول ، بر گزاري انتخابات مجلس شوراي ملي به شيوه دلخواه شاه پس از يك دوره طولاني فترت ، دوم ؛ اجراي اصلاحات تحت رهبري مستقيم شاه و تعد يل شعارهاي تند اصلاحات ارضي به منظور جلب اعتماد طبقات زمين دار و سوم بر قراري محدوديت هاي سياسي جديد عليه رهبران جبهه ملي .اين نكته نيز گفتني است كه نقطه آغاز بر نامه هاي شاه از جمله انجمن هاي ايالتي و ولايتي بطور مشخص در كابينه علم به اجرا گذاشته شد . اين طرح كه با اهداف و دلايل ويژه اي مطرح شد با واكنش شديد نيروهاي مذهبي مواجه گرديد .



شكست حملات عراق در حاج عمران و پيرانشهر :

در چنين روزي حملات عراق به شهر هاي حاج عمران وپيرانشهر در سال 1367 با مقاومت رزمندگان اسلام مواجه شد و عايدي رژيم بعث عراق از اين حمله چيزي جز ضرر نبود .البته عراق پس از پذيرش قطعنامه از سوي جمهوري اسلامي ايران با رد پيشنهاد ايران براي آتش بس اعلام كرد كه اين آتش بس مبهم و غير واضح است . در بيست وهفتم تير عراق به منظور تحكيم موقعيت خود يك سلسله عمليات هوايي عليه نيروگاه اتمي بوشهر و تاسيسات صنعتي در بندر امام خميني و اهواز انجام داد . رزمندگان اسلام نيزدر اين فرصت متقابلا دست به حمله هوايي در چندين منطقه از جمله فاو و كركوك زدند .



روز ملي بلژيك :

بلژيك كشوري است در شمال غرب اروپا در ساحل درياي شمال، بين فرانسه ، هلند و آلمان .مردم آن اكثرا سفيد ژرمن اند و بيشتر از مذهب كاتوليك پيروي مي كنند . زبان فرانسه و فلاماندر زبان رسمي اين كشور است و نوع حكومت آن مشروطه سلطنتي است . اين كشور در سال 1831 ميلادي در چنين روزي از هلند مستقل شد ودر بيست وهفتم دسامبر سال 1945 به عضويت سازمان ملل متحد در آمد . پايتخت اين كشور بروكسل نام دارد .



تولد پل ژوليوس بارون ون رويترز :

در چنين روزي در سال 1816 رويترز، موسس خبر گزاري معتبر رويترز به دنيا آمد . رويترز توانسته است امروز به عنوان يك منبع بزرگ خبرپراكني در دنيا، اعتبار و شهرت زيادي براي موسس خود به همراه آورد .



تولد فرانسيس پاركينوسون كيز :

اين نويسنده آمريكايي در چنين روزي در سال 1885 به دنيا آمد . "شام در آنتوان" عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد جان ريوير :

جان ريوير آهنگساز و موسيقيدان فرانسوي در چنين روزي به دنيا آمد . "پنج" و" نوزدهمين" عنوانهاي مهترين آثار وي هستند .



تولد ارنست همينگوي :

ارنست همينگوي نويسنده پر توان و بزرگ آمريكايي در چنين روزي در سال 1899به دنيا آمد . وي چندين رمان و داستان كوتاه از خود به يادگار گذاشت كه از مهمترين آنها مي توان به رمان" پير مرد و دريا "و"وداع با اسلحه " اشاره كرد . همينگوي در نويسندگي سبك منحصر به فردي را اتخاذ كرده بود و همين امر آثار داستاني او را از ديگر نويسند گان متمايز مي كند . او در سال 1954 جايزه نوبل ادبي را به دست آورد . وسرانجام با شليك گلوله اي به زندگي خود پايان داد.



تولد هارت كرين :

هارت كرين شاعر آمريكايي در چنين روزي در سال 1899 به دنيا آمد . "پل "عنوان مهمترين اثر شعري اوست .



تولد مارشال مك لوهان :

مارشال مك لوهان نويسنده برجسته ، نظريه پرداز و استاد علوم ارتباطات در چنين روزي در كانادا ديده به جهان گشود . نظريه "دهكده جهاني "او كه در حال حاضر در حوزه علوم ارتباطات مطرح است ، شهرت وي را عالم گير كرد . "شيوه پيام رساني" عنوان مهمترين اثر اين استاد دانشگاه است .



تولد ايزاك استرن :

اين آهنگساز و ويولونيست روسي در چنين روزي در سال 1920 به دنيا آمد ."آغاز سمفوني اس اف" عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد جان گاردنر :

اين نويسنده آمريكايي در چنين روزي در سال 1933 به دنيا آمد ." گفتگو هاي خورشيدي "عنوان مهمترين اثر اوست .



در گذشت رابرت بورنز :

رابرت بورنز شاعر معروف اسكاتلندي در چنين روزي در سال 1796 دار فاني را وداع گفت .



در گذشت آرشيل گوركي :

آرشيل گوركي نقاش بر جسته روس در چنين روزي در سن چهل و سه سالگي در سال 1948 دار فاني را وداع گفت . آثار او بيانگر سبك اكسپرسيونيسم انتزاعي است .



