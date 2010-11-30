استاد پیشکسوت انرژی هسته ای ایران درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر ابوالقاسم قلم سیاه از پیشکسوتان انرژی اتمی در ایران با داشتن بیش از 50 سال سابقه تدریس ، تحقیق و پژوهش از پشتوانه ها و ریشه های انرژی اتمی در ایران بود.

دکتر ابوالقاسم قلم سیاه اسفند سال1299 در شهر کرمان متولد شد. دوره ابتدایی و متوسطه را در کرمان گذراند و در سال 1318 از دانشسرای مقدماتی کرمان فارغ التحصیل شد. پس از اتمام این دوره به عنوان شاگرد اول وارد دانشسرای عالی شد و رشته فیزیک و شیمی را در آنجا به پایان رساند. سپس به عنوان دبیر به یزد رفت و در همانجا ازدواج کرد.در سال 1339 توسط مرکز اتمی دانشگاه تهران بورسیه دولت فرانسه شد و برای گرفتن دکترا به فرانسه رفت. قرار بود که 6 ماه آنجا بماند، ولى به سبب تحقیقاتى طولانى و جلب توجه مسئولان پژوهشی این کشور تا اخذ مدرک دکتراى علوم فیزیک به مدت سه سال در فرانسه ماند .

وی در سال 1342 به ایران بازگشت و با جلب موافقت آموزش و پرورش به مرکز اتمى دانشگاه تهران آمد و به عنوان عضو پژوهشى این مرکز مشغول خدمت شد. یک سال قبل از جدا شدن مرکز اتمى از دانشگاه تهران و تشکیل سازمان انرژى اتمى ایران به پیشنهاد دانشکده علوم دانشگاه تهران عضو آموزشى این دانشگاه شد تا اینکه در سال 1364 بازنشسته شد . پس از بازنشستگى دوباره در سازمان انرژى اتمى، به عنوان مشاور آموزشى مشغول به کار شد که تا این اواخر ادامه داشت .

وی همچنین با دو سازمان دیگر شامل مرکز تحقیقاتى و پژوهشى برنامه‌ریزى کتاب هاى درسى وزارت آموزش و پرورش و بنیاد دانشنامه بزرگ فارسى ایران که ریاست آنها به عهده احمد بیرشک بود همکاری می کرد.



دکتر قلمسیاه تاکنون در سه زمینه آموزش، پژوهش و تهیه و تدوین کتاب‌هاى علمى فعالیت داشته است.



استاد قلمسیاه تاکنون بیش از ده عنوان کتاب در زمینه های درسی ، علمی و علوم هسته ای و مقالات متعددی در زمینه های علمی و درسی به چاپ رسانده است . از جمله این کتاب ها می توان به زندگینامه علمی دانشوران ، مکانیک برکلی ، فرهنگ علم ، مبانی راکتورهای هسته ای ، حفاظت رادیولوژیکى محیط زیست و اندازه گیرى رادیواکتیوتیه طبیعى هواى تهران اشاره کرد.