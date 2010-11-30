سالنهای چند منظوره در مدارس لرستان احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حسین اسدی پور در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بروجرد در سخنانی اظهار داشت: در سالجاری بیش از50 میلیارد ریال در پروژه های عمرانی در زمینه وسازی و توسعه مدارس استان هزینه شده است.

وی با اشاره به سهم بروجرد از این پروژه های عمرانی، بیان داشت: در حال حاضر به جز پروژه های موجود در زمینه تعمیرات و تاسیسات بیش از 30 پروژه در شهرستان بروجرد دردست اجرا است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان ابراز امیدواری کرد که با پیگیریهای فرمانداری و آموزش و پرورش بروجرد بتوان در سال آینده اعتباراتی را برای فضاهای فرهنگی شهرستان بروجرد اختصاص داد.

اسدی پور به فعالیتهای نوسازی مدارس در زمینه تجهیز مدارس استان اشاره کرد و یادآور شد: در سالجاری بالغ بر 19 میلیارد ریال برای خرید تجهیزات هزینه شده است.

وی ادامه داد: با صرف این میزان هزینه بیش از 36 هزار قلم تجهیزات خریداری و آماده توزیع در بین ادارات آموزش و پرورش مناطق مختلف استان است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان خاطر نشان کرد: همچنین در راستای سیاستهای وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس کشور در سالجاری برای مدارسی که تعداد دانش آموزانشان از 200 دانش آموز بیشتر باشد کار ساخت و ساز فضاهای فرهنگی ازجمله سالنهای چند منظوره آغاز خواهد شد.

اسدی پور ادامه داد: در این راستا طی سال جاری در شهرستان بروجرد تعداد پنج سالن چند منظوره با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و730 میلیون ریال احداث خواهد شد.