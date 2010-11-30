  1. استانها
  2. لرستان
۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۴۸

اسدی پور خبر داد:

سالنهای چند منظوره در مدارس لرستان احداث می شود

سالنهای چند منظوره در مدارس لرستان احداث می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان از احداث سالنهای چند منظوره در سطح مدارس بالای 200 دانش آموز استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حسین اسدی پور در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بروجرد در سخنانی اظهار داشت: در سالجاری بیش از50 میلیارد ریال در پروژه های عمرانی در زمینه وسازی و توسعه مدارس استان هزینه شده است.

وی با اشاره به سهم بروجرد از این پروژه های عمرانی، بیان داشت: در حال حاضر به جز پروژه های موجود در زمینه تعمیرات و تاسیسات بیش از 30 پروژه در شهرستان بروجرد دردست اجرا است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان ابراز امیدواری کرد که با پیگیریهای فرمانداری و آموزش و پرورش بروجرد بتوان در سال آینده اعتباراتی را برای فضاهای فرهنگی شهرستان بروجرد اختصاص داد.

اسدی پور به فعالیتهای نوسازی مدارس در زمینه تجهیز مدارس استان اشاره کرد و یادآور شد: در سالجاری بالغ بر 19 میلیارد ریال برای خرید تجهیزات هزینه شده است.

وی ادامه داد: با صرف این میزان هزینه بیش از 36 هزار قلم تجهیزات خریداری و آماده توزیع در بین ادارات آموزش و پرورش مناطق مختلف استان است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان خاطر نشان کرد: همچنین در راستای سیاستهای وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس کشور در سالجاری برای مدارسی که تعداد دانش آموزانشان از 200 دانش آموز بیشتر باشد کار ساخت و ساز فضاهای فرهنگی ازجمله سالنهای چند منظوره آغاز خواهد شد.

اسدی پور ادامه داد: در این راستا طی سال جاری در شهرستان بروجرد تعداد پنج سالن چند منظوره با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و730 میلیون ریال احداث خواهد شد.

کد مطلب 1201909

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها