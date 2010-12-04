جزئیات ساماندهی فعالیت تعاونیهای اعتبار/ احتمال ورود تعاونیها به فرابورس

به گزارش خبرنگار مهر، بروز رسانی قانون تعاون در مجلس، هماهنگی با بیمه و بانک مرکزی برای ایجاد بیمه و بانکهای غیردولتی تعاون، احتمال ورود تعاونیها به فرابورس و ایجاد تابلوی مختص بخش تعاون، فعالیت سامانه جامع نظارت بر عملکرد تعاونیها، صدور موافقتنامه برای ایجاد تعاونیهای سهامی عام و فراگیر ملی و آخرین اقدامات برای ساماندهی تعاونیهای اعتباری؛ از مهمترین بخشهای گفتگوی مشروح معاون وزیر تعاون با مهر بود.

وهاب فرهمند در این گفتگو آخرین اقدامات به عمل آمده توسط معاونت توسعه و نظارت تعاونی های وزارت تعاون را تشریح کرد و گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که اخیرا در دستور کار وزارت تعاون قرار گرفته، تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران با هدف رشد و توسعه تعاونیها بوده است.

معاون توسعه و نظارت تعاونیهای وزارت تعاون با تاکید بر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد فراهم کردن تسهیل کارکرد تعاونی‌ها در اقتصاد، اظهار داشت: با رویکرد تقویت حضور بخش تعاون در اقتصاد، قانون تعاون اصلاح و لایحه تنظیمی به دولت ارسال و سپس تایید شد.

بروز رسانی قانون تعاون در گام آخر

فرهمند با اشاره به این مطلب که از این طریق لایحه پیشنهادی وزارت تعاون از طریق دولت جهت تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، تصریح کرد: اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در بخش تعاون از وظایف نظارتی و توسعه تعاونی ها در وزارتخانه است.

وی همچنین به موضوع مربوط به ایجاد بیمه های تعاونی به عنوان یکی از پیش بینی های اصل 44 قانون اساسی برای تقویت حضور تعاون در اقتصاد پرداخت و افزود: تشکیل بیمه تعاون در راستای اجرای قانون، جزو برنامه های وزارت تعاون است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون ادامه داد: فراهم شدن زمینه حضور بخش تعاون در فعالیتهای بیمه ای طی نشستهای متعدد کارشناسی، برگزاری جلسه با تشکلهای تعاونی، مسئولین بیمه، تدوین اساسنامه، تعیین ضوابط و مقررات مربوط همراه بوده است.

تعاونیها صاحب بیمه می شوند

به گفته فرهمند، با مشارکت و حمایت تعاونیها و اتحادیه ها تشکیل اولین تعاونی بیمه به صورت سهامی عام در شرف انجام است. با راه اندازی بیمه تعاون، تمام تعاونگران کشور در قالب این شرکت مجموعه خدمات بیمه ای را دریافت می کنند و با این بیمه، پول و سرمایه عظیم تعاونیها بین تعاونگران فعال خواهد شد.

وی درباره روند ایجاد بانکهای غیردولتی در بخش تعاون بر پایه تاکیدات سیاستهای اصل 44، گفت: حمایت از ایجاد بانکهای غیردولتی طبق قانون اجرای سیاستهای کلی در برنامه وزارت تعاون قرار دارد. هم اکنون با برگزاری جلسات کاری وزارت تعاون با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی انجام کار و فراهم کردن شرایط تاسیس بانکهای غیردولتی تعاون در دست بررسی و اقدام است.

بانکهای غیردولتی تعاون خواهند آمد

معاون توسعه و نظارت تعاونیهای وزارت تعاون در زمینه ورود تعاونیها به بورس نیز توضیح داد و افزود: در شرایط فعلی با توجه به مجموعه قوانین و مقررات بخش تعاون از جمله موضوع نحوه عضویت در تعاونیها، امکان ورود تعاونیهای متعارف به بورس مقدور نیست.

فرهمند بیان داشت: برای حل این مشکل وزارت تعاون بررسی هایی را انجام می دهد تا بتوان این موضوع را به صورت ورود تعاونیها به فرابورس و یا تالار بورس مختص تعاونیها دنبال کرد.

احتمال ورود تعاونیها به فرابورس

این مقام مسئول در وزارت تعاون تاکید کرد: البته در ارتباط با ورود تعاونیهای سهامی عام به بورس، با سازمان بورس جلساتی را برگزار کردیم که مقرر شد شرایط ورود تعاونیهای مذکور در بورس فراهم شود.

معاون وزیر تعاون همچنین در مورد ایجاد سامانه‏های نظارت جامع بر عملکرد تعاونیها و همچنین تشکیل و ثبت الکترونیکی شرکتهای تعاونی جدید، گفت: فعال شدن سامانه‏های مذکور امکان دسترسی آسانتر بازرسان، اتحادیه‌ها و وزارت تعاون به اطلاعات به روز تعاونیها را فراهم می کند.

به گفته فرهمند، از این طریق می توان گفت که نظارت بر عملکرد تعاونیها میسر شده است. هم اکنون تعاونیها بر مبنای خود اظهاری اطلاعات مربوط به مصوبات مجمع عمومی و انتخاب مدیران تعاونی ها را در سامانه الکترونیکی نظارت جامع ثبت می کنند.

ثبت و تشکیل تعاونیها الکترونیکی شد

این مقام وزارت تعاون تصریح کرد: به این ترتیب، پس از کنترل نهائی اقدامات به عمل آمده توسط تعاونیها از سوی وزارت تعاون در مواردی که ذکر شد، مدارک شرکتها به ثبت ارسال می شود. بنابراین می توان گفت که با فعال بودن این سامانه، متقاضیان تشکیل تعاونی جدید امکان درخواست و تشکیل تعاونی به صورت الکترونیکی را خواهند داشت.

معاون توسعه و نظارت تعاونیهای وزارت تعاون همچنین به آخرین وضعیت تشکیل تعاونیها در کشور اشاره کرد و گفت: برای نظارت بر روند ایجاد تعاونیهای در دست اجرا، غیرفعال و راکد در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون امکاناتی تعبیه شده که از این طریق با فواصل چند ماهه با تعاونیها مکاتبه می شود.

عملکرد تعاونیها رصد می شود

فرهمند افزود: هدف از نظارت بر فعالیتهای تعاونیها از طریق سامانه الکترونیکی، کنترل برگزاری مجامع و انجام سایر وظایف معوقه ای است که تعاونیها باید انجام دهند. همچنین با این کار آخرین وضعیت تعاونیها نیز تعیین تکلیف می شود.

وی خاطر نشان کرد: ادارات کل تعاون استانها نیز در چارچوب امکانات موجود پیگیر فعال سازی تعاونیهای راکدی هستند که با حمایت، امکان فعال سازی آنها وجود داشته باشد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، اظهار داشت: برای تعیین تکلیف نحوه فعالیت تعاونیهای نوع جدید نیز اساسنامه و دستورالعملهای مرتبط تنظیم و به استانها ابلاغ شده است.

موافقتنامه ایجاد 13 تعاونی سهامی عام صادر شد

به گفته فرهمند، یکی دیگر از برنامه ها و اقدامات وزارت تعاون در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و مردمی کردن اقتصاد، تشکیل تعاونیهای سهامی عام بوده است که در این راستا تاکنون برای ایجاد 13 تعاونی سهامی عام در کشور موافقت نامه صادر شده است.

معاون وزیر تعاون خاطر نشان کرد: از تعداد یاد شده 2 شرکت تعاونی سهامی عام به ثبت رسیده و 1 شرکت نیز در حال برگزاری مجمع عمومی موسس است. همچنین 2 شرکت تعاونی سهامی عام دیگر نیز که قبلا برای آنها موافقت نامه اصولی صادر شده است در مرحله پذیره نویسی قرار دارد.

راه اندازی 29 تعاونی فراگیر ملی در 13 استان

وی در زمینه اقدامات بعمل آمده در وزارت تعاون برای تشکیل تعاونیهای فراگیر ملی به عنوان بخش دیگری از سیاستهای اصل 44 قانون اساسی نیز بیان داشت: در این بخش تاکنون در 16استان 29 تعاونی فراگیر ملی تشکیل شده است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون تصریح کرد: برای تعداد 8 تعاونی فراگیر ملی نیز که قصد فعالیت در سراسر کشور را دارند از سوی دفتر امور تعاونی های نوع جدید، موافقت نامه تشکیل صادر شد که بعد از تکمیل مدارک و گذراندن مراحل قانونی، مدارک 2 تعاونی به اداره ثبت ارسال شده است.

680 تعاونی اعتباری منحل می شوند

به گفته معاون وزیر تعاون، ساماندهی تعاونیهای اعتباری با همکاری بانک مرکزی نیز بخش دیگری از فعالیتهای در دست انجام محسوب می شود که شناسایی و تفکیک تعاونیهای اعتبار آزاد از تعاونیهای اعتبار گروه شغلی و تفکیک تعاونیها بر حسب فعال و غیرفعال جزو اقدامات صورت گرفته در این بخش محسوب می شود.

فرهمند گفت: هم اکنون برای 880 تعاونی اعتبار گروه شغلی از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت شده است. همچنین 680 تعاونی اعتباری غیرفعال نیز در حال طی کردن مراحل انحلال خود هستند.

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