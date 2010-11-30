دولت براى کاهش آلودگى هواى تهران چهار برنامه دراز مدت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد جواد محمدی زاده گفت: دولت برای کاهش و کنترل آلودگی هوای تهران برنامه های بلند مدتی دارد که خروج خودروهای فرسوده از مدار، تقویت حمل و نقل عمومی و افزایش کیفیت تولید خودروها از جمله برنامه های دولت برای کاهش آلودگی هواست.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: سعی داریم کیفیت استانداردها و فرآورده های سوختی را افزایش دهیم و این اقدامات باید انجام شود تا بتوان آلودگی هوای تهران را کاهش داد. هم اکنون در مسیر انجام این اقدامات هستیم. البته امسال هم وضع هوای تهران نسبت به سال گذشته خیلی بهتر بود اما در این چند روز اخیر به دلیل وارونگی و ایستایی هوا مشکلاتی بوجود آمد که امیدواریم با بروز پدیده بارندگی این مشکل هم رفع شود.



محمدجواد محمدی زاده تصریح کرد: برای دراز مدت، طرح هایی داریم و امیدواریم حداکثر ظرف پنج سال آینده به طور کامل به اجرا در آیند.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به سوالی درباره علت آتش‌سوزی‌های مکرر در جنگل‌های گلستان و سایر مناطق شمالی کشور گفت: در چند وقت اخیرعمدتاً به دلیل اینکه بارندگی در این مناطق کم بوده، همچنین ریزش لاشه برگ های خشک درختان بروی زمین وبی احتیاطی مردم، آتش سوزی هایی در جنگل های مناطق شمالی کشور اتفاق افتاد اما خوشبختانه در حال مهار شدن است.