۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۱۶

فراکسیون حج مجلس تاخیر پروازهای حجاج را پیگیری می کند

رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس از تذکر این فراکسیون به وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری درباره تأخیر پروازهای بازگشت حجاج به کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن ملک‌ محمدی افزود: در این خصوص اقداماتی از سوی مجلس انجام شده و به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر راه و ترابری تذکر داده شد.

وی  افزود: در این تذکر به وزرا متذکر شدیم که در انعقاد قرارداد با طرف های سعودی تجدید نظر کنند و موضوع تأخیر پروازهای بازگشت حجاج را هرچه سریعتر بررسی و علت آن را به مجلس اعلام کنند.

رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس تصریح کرد:‌ به علت اینکه رئیس‌جمهور و هیئت دولت عازم سفر مازندران هستند، برای پیگیری این مشکل امکان تشکیل جلسه حضوری با وزرا وجود نداشت اما امروز به عنوان رئیس فراکسیون مجلس به وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر راه و ترابری به دلیل بروز این مشکل تذکر داده شد.

 


 

