به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد امروز سه شنبه در جلسه استانی هیئت دولت در مازندران با قدردانی از حضور مردم استان مازندران در استقبال از هیئت دولت اظهار داشت: مردم استان مازندران همواره در خط مقدم دفاع و صیانت از ارزش های اسلامی و انقلاب مشارکت فعال داشتند و حضور باشکوه آنان در مراسم استقبال از خادمین خود، بار دیگر تراز ملت ایران را در جهان به سطح بالاتری ارتقاء داد.



احمدی نژاد با اشاره به ظرفیت های بالای استان مازندران در بخش های مختلف از جمله کشاورزی، گردشگری و انرژی به وزرای مربوطه تأکید کرد که این ظرفیت ها را در جهت خدمت بیشتر به مردم استان و ارتقاء سطح این استان فعال کنند.



احداث آزادراه شرق به غرب و همچنین راه آهن سریع و پیگیری آزادراه تهران – شمال از دیگر موضوعاتی بود که رئیس جمهور بر آن تأکید و از وزیر راه و ترابری خواست تا این موضوعات را با جدیت بیشتری پیگیری کند.



دکتر احمدی نژاد به موضوع گازرسانی به تمامی نقاط استان مازندران هم اشاره کرد و اظهار داشت: در بخش گازرسانی کارهای خوبی صورت گرفته است اما باید تلاش شود تا تمامی روستاهای کشور به خصوص مردم این دیار از نعمت گاز استفاده کنند.



رئیس جمهور همچنین با اشاره به درخشش ورزشکاران ایرانی در بازی های آسیایی گفت: باید تلاش کرد تا در دوره بعد این مسابقات میزان سهم طلای جوانان مازندرانی در مسابقات آسیایی چندین برابر امسال باشد، چرا که جوانان ایرانی به خصوص جوانان مازنی این توان و غیرت را دارند که بتوانند به خوبی بدرخشند.



دکتر احمدی نژاد همچنین به ضرورت احیاء جنگل های استان تأکید کرد.



رئیس جمهور در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم کردان ( وزیر کشور دولت نهم ) گفت: مرحوم کردان همواره خود را وقف انقلاب کرده بود، چرا که انقلاب را بر آبرو و جان خود ترجیح می داد.

