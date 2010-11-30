۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۵۶

کرمی خبر داد:

37 هزار لرستانی در زمینه پیشگیری از معلولیتها آموزش دیدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی لرستان از آموزش بیش از 37 هزار نفر در زمینه پیشگیری از معلولیتها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، شجاع کرمی بعد از ظهر سه شنبه در این رابطه به خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان گفت: طرح پیشگیری از معلولیتها در استان لرستان در طول پنج سال از سال ۸۴ تا ۸۸ در این استان اجرایی شده است.

وی تصریح کرد: در طول مدت زمان اجرای این طرح بیش از دو هزار و ۷۱۴ نفر آموزشیار و دو هزار و ۸۹۸ گروه در این زمینه آموزشهای لازم را فرا گرفته اند.

سرپرست معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی لرستان همچنین از آموزش ۳۷ هزار و ۱۵۲ نفر در این زمینه خبر داد و یادآور شد: این در حالیست که این طرح از طرف سازمان بهزیستی کشور و نهضت سوادآموزی به مدت سه سال از سال ۸۹ تا ۹۱ نیز تمدید شده است.

کرمی با تشریح اهداف اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح بالا بردن سطح آگاهی مخاطبان و فرهنگسازی فراگیران نهضت در زمینه پیشگیری از معلولیتهاست.

کد مطلب 1201931

