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۱۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۱

شاخص های امنیتی گلستان بهبود یافته است

شاخص های امنیتی گلستان بهبود یافته است

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی گلستان گفت: شاخص های امنیتی در استان بهبود داشته است و نیروی انتظامی تمام تلاش خود را برای تأمین امنیت مردم در همه ابعاد انجام می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار حمید عطایی عصر سه شنبه در جمع کارکنان انتظامی گلستان، برخورد قاطع با مجرمان و برهم زنندگان امنیت عمومی و حضور فعالانه و تأثیر گذار در تمامی عرصه ها را از جمله برنامه های مهم انتظامی استان عنوان کرد.

وی افزود: کارکنان انتظامی گلستان با اتکا به سه اصل عزت، اقتدار و رحمت افتخار دارند به عنوان سربازان امام زمان(عج) بهترین و ارزنده ترین خدمات را به مردم شریف ارائه کنند.

سردار عطایی ارتقای جایگاه انتظامی استان در بحث کارنامه یگانی و أخذ رتبه های برتر در موضوعات ترافیکی، انتظامی و آموزشی را حاصل تلاش شبانه روزی کارکنان دانست.

وی خاطرنشان کرد: امروز کارکنان انتظامی استان به عنوان یک نیروی حزب الله محور و یک بسیجی واقعی حریم ولایت، با مشعل بصیرت مشغول تلاش و فعالیت هستند و این را برای خود یک افتخار دانسته و در چهار چوب آن عمل می کنند.

وی گفت: عملکرد انتظامی استان در بخش های مختلف رضایتمندی مردم و مسئولان را به همراه داشته است.

فرمانده انتظامی گلستان از تلاش مجموعه انتظامی استان در راستای برقراری حفظ نظم و امنیت تقدیر کرد.

کد مطلب 1201944

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