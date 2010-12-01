شاخص های امنیتی گلستان بهبود یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار حمید عطایی عصر سه شنبه در جمع کارکنان انتظامی گلستان، برخورد قاطع با مجرمان و برهم زنندگان امنیت عمومی و حضور فعالانه و تأثیر گذار در تمامی عرصه ها را از جمله برنامه های مهم انتظامی استان عنوان کرد.

وی افزود: کارکنان انتظامی گلستان با اتکا به سه اصل عزت، اقتدار و رحمت افتخار دارند به عنوان سربازان امام زمان(عج) بهترین و ارزنده ترین خدمات را به مردم شریف ارائه کنند.

سردار عطایی ارتقای جایگاه انتظامی استان در بحث کارنامه یگانی و أخذ رتبه های برتر در موضوعات ترافیکی، انتظامی و آموزشی را حاصل تلاش شبانه روزی کارکنان دانست.

وی خاطرنشان کرد: امروز کارکنان انتظامی استان به عنوان یک نیروی حزب الله محور و یک بسیجی واقعی حریم ولایت، با مشعل بصیرت مشغول تلاش و فعالیت هستند و این را برای خود یک افتخار دانسته و در چهار چوب آن عمل می کنند.

وی گفت: عملکرد انتظامی استان در بخش های مختلف رضایتمندی مردم و مسئولان را به همراه داشته است.

فرمانده انتظامی گلستان از تلاش مجموعه انتظامی استان در راستای برقراری حفظ نظم و امنیت تقدیر کرد.