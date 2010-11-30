اعطای نشان دولتی ایثار به خانواده شش شهید توسط احمدی نژاد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ساری ، دکتر محمود احمدی نژاد شامگاه امروز سه شنبه در جلسه دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران به والدین شش شهید استان مازندران نشان دولتی ایثار اعطا کرد.

در این مراسم بمانی عزیز نسب مادر شهید محمد رضا پورعزیزی، زرین تاج مدد نیا مادر شهید غلامرضا آفرین، فاطمه عذرا اقدسی مادر شهید علی اکبر مشرفی، سکینه قیاسی تبری مادر شهید رضا صنعت پور، علیا اسماعیل پور دلاوری مادر شهید ابوطالب پورمحمدی و محرمعلی صفرزاده پدر شهید حسن صفرزاده از جمله کسانی بودند که تنها فرزند خود را در راه آرمانهای انقلاب اسلامی تقدیم کردند، از دست رئیس جمهور نشان دولتی ایثار گرفتند.