جام ملتهای اکو برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز کرمی سه شنبه در حاشیه برگزاری نخستین اجلاس وزرای جوانان کشورهای عضو اکو افزود: این اجلاس نتایج خوبی به همراه داشته و می تواند برای جوانان کشورهای عضو اکو که از پیشینه علمی و فرهنگی خوبی برخوردارند آغازگر حرکتی نوین باشد.

وی افزود: در دیدار وزرای جوانان کشورهای عضو اکو با رئیس جمهور که شب گذشته انجام شد دکتر احمدی نژاد با تاکید بر تفاوتهای فرهنگی اعضای اکو با سایر کشورها بر لزوم همکاریهای مشترک کشورهای عضو در زمینه مسائل مربوط به جوانان بویژه ورزش تاکید کرد.

کرمی اضافه کرد: رئیس جمهور در این دیدار به معاونان امور جوانان و ورزش خود تاکید کرد که در اسرع وقت برنامه ریزی های لازم برای برگزاری جام ملتهای اکو را انجام داده تا هرچه زودتر شاهد برگزاری نخستین دوره ی بازیهای ورزشی کشورهای عضو اکو باشیم.

وی افزود: رئیس جمهور در این دیدار بر حمایت همه جانبه دولت از مصوبات نخستین اجلاس جوانان کشورهای عضو اکو به ویژه برگزاری بازیهای ورزشی کشورهای عضو تاکید کرد.



معاون فرهنگی سازمان ملی جوانان تصریح کرد: از نتایج دیگر این نشست می توان به راه اندازی مرکز مطالعات اکو اشاره کرد که می تواند در تقویت اطلاعات و آگاهیهای کشورهای عضو در مسائل جوانان موثر باشد.