جشنواره زدگی عامل کاهش کیفیت آثار جشنواره های تئاتر است

علی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت: برغم همه وعده های مسئولان مبنی بر تخصیص بودجه و توجه به بهتر شدن وضعیت تئاتر استانها عملا شاهد چنین وضعی نیستیم و تئاتر استانها اگر نخواهیم حکم قطعی صادر کنیم سال به سال با کاهش کیفیت آثار روبرو است.

جعفری دلایل این موضوع را عوامل مختلفی از جمله عدم آموزش کافی دانست و افزود: موضوع آموزش آنچنان که باید و شاید پیگیری نشده و با اینکه کارگاه ها و دوره های کوتاه مدتی برگزار می شود اما چندان جدی نیست.

وی جشنواره زدگی را دلیل دیگر کاهش کیفیت آثار استانها عنوان کرد و گفت: تئاتر استانها عمدتا موجودیت خود را در جشنواره ها پیدا می کنند و به علت تعدد جشنواره ها، توجه به مسائلی دارند که سبب آوردن امتیاز در جشنواره باشد و نه آن چیزی که تئاتر را به صورت خالص می سازد و شکل اجرا به صورت عمومی ارزش دارد.

عضو کانون جهانی منتقدان تئاتر با تاکید بر تغییر روند داوری و انتخاب آثار در جشنواره های استانی اظهار داشت: وقتی داورها از استان برگزار کننده باشند قطعا داوری آنها صد در صد منطقی نخواهد بود.

نمایشنامه ها از کیفیت لازم برخوردار نیستند

جعفری نمایشنامه های ارائه شده در جشنواره را نیازمند دقت بیشتر دانست و یادآور شد: یک دسته از نمایشنامه ها در سال های دور نوشته شده و به معنای خالص برای جشنواره منطقه ای نیست مانند کاری که از بهرام بیضایی شاهد بودیم، دیگری متونی که سالهای گذشته نوشته شده و در نهایت نمایشنامه هایی که مختص این جشنواره بوده و برای این کار به نمایش در آمده اند.

شتابزدگی کیفیت آثار را کاهش داده است

عضو کانون جهانی منتقدان تئاتر وابسته به یونسکو خاطرنشان کرد: شتابزدگی یکی از عوامل کاهش کیفیت آثار است که از مقوله نمایشنامه نویسی شروع می شود و در اجرا کاملا خودش را نشان می دهد و کاری که در مجموع یک و نیم ماه بر روی آن کار شده باشد نمی تواند شاخص فعالیت تئاتری باشد.

جعفری وی اظهار داشت: برغم اینکه می توان برنامه های جشنواره ها را از قبل برنامه ریزی کرد با شتابزدگی در برگزاری جشنواره ها روبرو هستیم که بخشی از آن اجتناب ناپذیر اما بخشی نیز قابل مدیریت است.

وی گفت: کمرنگ شدن ارتباط بین هنرمندان شهرستان با نبض فعالیت های تئاتر در تهران از مشکلات جدی است که در استان ها با آن دست و پنجه نرم می کنیم و تا کنون هم به هیچ نتیجه ای در این زمینه دست نیافته ایم.

عضو کانون منتقدان جمهوری اسلامی ایران افزود: در برخی مواقع کارگردان نمایشی را در جایی می بیند و بدون اینکه تحلیلی منطقی راجع به آنچه که دیده داشته باشد صرفا به خاطر اینکه برایش خوشایند بوده سعی می کند در آنچه که انجام می دهد اجرا کند.

جعفری با بیان اینکه اینگونه آثار بدلیل آنکه فاقد ریشه های منطقی لازم برای تولید اثر است از کیفیت لازم برخوردار نیست، تصریح کرد: وقتی آموزش به معنای درست آن وجود داشته باشد هنرمند تئاتر هم با ذوق و قریحه پیش نمی رود و به طور دائم اصول را فرا می گیرد و می تواند آنها را با تغییراتی در کارهایش بکار ببرد.

طراحی سالنهای چند منظوره به معنای توسعه سالنهای نمایش نیست

عضو کانون جهانی منتقدان تئاتر، با اشاره به عدم توسعه سالنهای نمایش تئاتر گفت: فعالیتی که در زمینه توسعه سالن های نمایش در سال های اخیر صورت گرفته، آنقدر پایین است که به راحتی می توان گفت به ندرت کاری انجام شده است.

جعفری افزود: اینکه سالنی طراحی شود که در آن کنسرت موسیقی، سخنرانی، همایش و شب شعر برگزار شود در آن تئاتر هم اجرا کرد به معنای توسعه سالن های نمایش نیست.

تئاتر آیینه نیازهای جامعه است

عضو کانون منتقدان جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: تئاتر آیینه نیازهای جامعه است و زمانی که تئاتری نشانگر نیازهای جامعه نباشد تماشاگر نیز توجه زیادی به آن نخواهد داشت.

جعفری با اشاره به عدم رغبت و فعالیت صد در صد میزبانان برگزاری جشنواره ها گفت: استانهای برگزار کننده جشنواره مناطق به دلیل اینکه خودشان مستقیما ذینفع نبوده و در جشنواره حضور ندارند در برخی مواقع آنچنان که باید رغبت و فعالیت صد در صد از خود نشان نمی دهند.

وی تفکیک تماشاگر به مخاطب خاص و عام را امری طبیعی دانست و اظهار داشت: اینکه تماشاگر خاص و عام را از یکدیگر تفکیک کنیم مشکلی ندارد امام اینکه افق نگاهمان را از تماشاگر عام برداریم و این موضوع اهمیتی برای ما نداشته باشد نیاز به تأمل دارد.

عدم اطلاع رسانی مناسب در جشنواره تئاتر منطقه 3

عضو کانون جهانی منتقدان تئاتر با انتقاد از اطلاع رسانی نامناسب، عدم حضور مردم در جشنواره تئاتر منطقه 3 در زنجان را از ضعف های بزرگ این جشنواره عنوان کرد و گفت: حاضران در سالن نمایش فقط شامل 190 نفری بود که برای جشنواره حضور پیدا کرده بودند و این امر ناشی از عدم اطلاع رسانی و تبلیغات مناسب در سطح شهر است بگونه ای که حتی تعدادی بنر در این زمینه در شهر زنجان وجود نداشت.

جعفری ادامه داد: نبود اجرای دائمی تئاتر از دیگر عوامل عدم حضور تماشاگر عام در تئاتر است و در تمامی استان ها به غیر از تهران، اجرای عمومی تئاتر به معنای حرفه ای آن وجود ندارد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر شاهد جریانی در فضای تئاتر کشور هستیم که به شدت به این موضوع که تئاتر هنری برای خواص است پافشاری می کند و در برخی از مواقع نیز مردم اطلاع دقیقی از آنچه که اتفاق می افتد، ندارند.

جعفری یادآور شد: کیفیت آثار ارائه شده در جشنواره منطقه ای به کیفیت جشنواره های استانی برگزار شده برمی گردد و جشنواره منطقه 3 به دلیل حضور استان هایی همچون خراسان رضوی، تهران، البرز و اردبیل که موقعیت خاصی در زمینه فعالیت های تئاتری دارند، یکی از سخت ترین جشنواره های مناطق است.

بیست و دومین جشنواره تئاتر منطقه 3 کشور از ششم تا 10 آذر ماه با حضوراستان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، سمنان، همدان، خراسان رضوی، البرز وتهران در زنجان برگزار شد و نمایشهای "مکلت" از آذربایجان غربی، "یقه خرگوشی" از همدان و "سهتم کشی" از البرز به عنوان برگزیدگان این جشنواره اعلام شده و برای حضور در جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند.