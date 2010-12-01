قدیمی ترین جنگلهای جهان همچنان خاکستر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اکنون آتش سوزی در دو نطقه از جنگلهای جعفر آباد گرگان و میان رستاق علی آباد همچنان در جریان است و درسایر مناطق، آتش سوزیها خاموش شده است.

هفت دستگاه بالگرد و بیش از هزار نفر از یروهای ستادی، منابع طبیعی، محیط زیست، هلال احمر، بسیج، ارتش، روستاییان و .. برای نجات جنگلهای خزری گلستان در تلاش هستند.

جنگلهای گلستان در 15 روز گذشته دو سری دچار حریق شدند که حریق دوم از پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد و همچنان در برخی مناطق ادامه دارد.

براساس اعلام مسئولان ستاد مدیریت بحران گلستان، خسارتهای ناشی از آتش سوزی به گونه های درختی ناچیز است و آتش در سطح جریان دارد.

قائم مقام ستاد مدیریت بحران گلستان با بیان اینکه مناطق دچار آتش سوزی تحت کنترل این مدیریت است، گفت: آتش سوزی بسیاری از مناطق جنگلی استان مهار شده است.

آتش سوزی پارک ملی کامل مهار شد

عبدالرضا دادبود افزود: اطفای حریق با تمامی توان از سوی ستاد مدیریت بحران از زمین و هوا صورت می گیرد و در بسیاری از نقاط اطفای کامل حریق صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: آتش سوزی پارک ملی گلستان کامل رفع شد و براساس آخرین گزارشها، این پارک کاملا آرام است.

وی خاطرنشان کرد: به جز دو منطقه میان رستاق علی آباد و جعفر آباد گرگان، در سایر مناطق مشکل خاصی وجود ندارد و این دو منطقه به دلیل صعب العبور بودن، شرایط اطفاء را سخت کرده است.

هفت دستگاه بالگرد مستقرند

معاون امور عمرانی استاندار گلستان از استقرار و فعالیت هفت دستگاه بالگرد برای اطفای حریق جنگلهای استان خبر داد.

دادبود افزود: از این تعداد چهار فروند کار انتقال آب و اطفاء و سه فروند دیگر نیز، کار اننتقال نیروها را به مناطق صعب العبور انجام می دهند.

وی گفت: اکنون مناطق دچار حریق، تحت مدیریت و کنترل ستاد مدیریت بحران است و نگرانی وجود ندارد و در بسیاری از مناطق جنگلی، حریق اطفای کامل شد و تلاش برای اطفای باقیمانده حریق ادامه دارد.

احتمال بروز آتش سوزیهای جدید

دادبود بیان داشت: باتوجه به شرایط جنگلهای استان و فصل برگ ریزان همچنان خطر وقوع آتش سوزی دوباره در این عرصه ها وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نیروهای گسترده ای تدارک دیده شد و امکانات لازم تامین شد، امیدواریم بتوانیم در اسرع وقت نسبت به اطفای حریق اقدام کنیم.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان نیز گفت: وضعیت اطفای حریق در عرصه های جنگلی و پارک ملی گلستان بسیار مطلوب است و مناطق تحت نظارت و کنترل هستند.

رسول حسام افزود: آتش سوزی در منطقه میان رستاق علی آباد کتول نیز مدیریت شده است و نیروها اعزامی درحال مهار آن هستند.

وی اظهار داشت: درتلاش هستیم تا خسارتها به مناطق دیگر وارد نشود و از نفوذ آتش جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: همکاری و هماهنگی سازمانهای مختلف برای مهار آتش سوزیها در سطح عرصه های جنگلی استان بسیار مطلوب است.

خسارت آتش سوزی ها ناچیز است

مدیرکل منابع طبیعی گلستان نیز گفت: آتش سوزی رخ داده در سطح جنگلهای استان در عرصه بوده و میزان خسارتهای وارده به درختان بسیار ناچیز است.

حمید سلامتی یادآورشد: درصد بسیار قلیلی از درختان دچار آسیب شدند و بیشتر آتش سوزی ها مربوط به برگهای سطح جنگل است.

وی اظهار داشت: با همکاری نیروهای عضو ستاد مدیریت بحران درحال اطفای حریق هستیم و امیدواریم این مشکل رفع شود.

وی گفت: بیل، شن کش، تجهیزات مورد نیاز از جمله لوازمی است که در اختیار نیروها برای اطفای حریق قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول آتش سوزی از روز چهارشنبه 26 آبان ماه گذشته در عرصه های عمومی منابع طبیعی مینودشت و پارک ملی گلستان آغاز شد که با تلاش دستگاههای ذیربط، اطفای حریق در دستور کار قرارگرفت.

همچنین در مرحله دوم عرصه های عمومی جنگلی شهر های علی آبادکتول، رامیان و گرگان دچار آتش سوزی به خصوص در ارتفاعات شد.



مهمترین علل آتش سوزی، خشکسالی در دو سال گذشته و عدم بارندگی در 35 روزگذشته تفاوت خیلی زیاد درصد رطوبت که در برخی مناطق در روز 10 درصد در شب 89 درصد اعلام شد.



از دیگر دلایل بروز آتش سوزی میزان بارش استان اعلام شد و میزان بارش در دو ماه اخیر 35 میلی متر بوده که نسبت به سال قبل 30 درصد و نسبت به سالهای گذشته 65 درصد کاهش را نشان می دهد.