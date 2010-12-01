تحویل کارت هوشمند سو تغذیه به مددجویان کمیته امداد استان البرز

رئیس اداره بهداشت و درمان و امور بیمه کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام خبر فوق از اجرای طرح استانی تحویل کارت هوشمند سو تغذیه کودکان تحت پوشش این نهاد خبر داد و این امر را بسیار مطلوب دانست.
مجید طاهر ادامه داد: در این راستا کارتهای هوشمند بانکی جایگزین بنهای کاغذی مددجویان خواهد شد که این امر در راستای افزایش رفاه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد انجام می شود.
وی عنوان کرد: هم اکنون در استان البرز تعداد 330 مرکز خدمات درمانی به 68 هزار بیمه شده کمیته امداد خدمات درمانی و بهداشتی ارائه می کنند که فعالیت آنها تاثیر فراوانی در جهت ارتقای سلامت مددجویان دارد.
صیانت از سلامت و بهبود تغذیه کودکان دنبال می شود
این مسئول، صیانت از سلامت و بهبود تغذیه کودکان زیر شش سال و گسترش طرح پزشک خانواده را از اهداف این اداره عنوان کرد و تحقق این امر را بسیا مطلوب و تاثیرگذار دانست.
طاهر یادآور شد: پیش بینی می شود که با اجرای برنامه های جدید بخش سلامت کمیته امداد، خدمات این نهاد از سرعت و کیفیت بالاتری بهره مند شود.
رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد استان البرز در این خصوص گفت: در این خصوص، توافقنامه ای با ستاد اقامه نماز با هدف ایجاد بستر مناسب منعقد شده تا نشستهای تخصصی نماز برگزار شود.
