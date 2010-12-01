تحویل کارت هوشمند سو تغذیه به مددجویان کمیته امداد استان البرز

رئیس اداره بهداشت و درمان و امور بیمه کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام خبر فوق از اجرای طرح استانی تحویل کارت هوشمند سو تغذیه کودکان تحت پوشش این نهاد خبر داد و این امر را بسیار مطلوب دانست.

مجید طاهر ادامه داد: در این راستا کارتهای هوشمند بانکی جایگزین بنهای کاغذی مددجویان خواهد شد که این امر در راستای افزایش رفاه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد انجام می شود.

وی عنوان کرد: هم اکنون در استان البرز تعداد 330 مرکز خدمات درمانی به 68 هزار بیمه شده کمیته امداد خدمات درمانی و بهداشتی ارائه می کنند که فعالیت آنها تاثیر فراوانی در جهت ارتقای سلامت مددجویان دارد.

صیانت از سلامت و بهبود تغذیه کودکان دنبال می شود

این مسئول، صیانت از سلامت و بهبود تغذیه کودکان زیر شش سال و گسترش طرح پزشک خانواده را از اهداف این اداره عنوان کرد و تحقق این امر را بسیا مطلوب و تاثیرگذار دانست.

طاهر یادآور شد: پیش بینی می شود که با اجرای برنامه های جدید بخش سلامت کمیته امداد، خدمات این نهاد از سرعت و کیفیت بالاتری بهره مند شود.

نشست نماز ویژه مادران تحت حمایت برگزار می شود





نشستهای تخصصی با موضوعات نماز ویژه مادران تحت حمایت کمیته امداد استان البرز برگزار می شود.



رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد استان البرز در این خصوص گفت: در این خصوص، توافقنامه ای با ستاد اقامه نماز با هدف ایجاد بستر مناسب منعقد شده تا نشستهای تخصصی نماز برگزار شود.

قربانعلی مصطفایی اضافه کرد: کمک به رفع شبهات دینی و افزایش سطح آگاهی مادران، نوجوانان و جوانان تحت پوشش این نهاد از دیگر اهداف برگزاری اینگونه نشستها است.

زنان دارای شرایط لازم طبق سهمیه در نشستها دعوت می شوند

وی افزود: در این نشستها زنان سرپرست خانوار در محدوده سنی 20 تا 40 سال و دارای فرزند شناسایی و طبق سهمیه در این نشستها دعوت می شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: بر این اساس به شرکت کنندگانی که در نشست یادشده حضور فعال داشته باشند، هدایایی به رسم یاد بود اهدا خواهد شد.