نمایشگاه خوشنویسی غدیریه در اهواز گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، رئیس موزه هنرهای معاصر اهواز شامگاه سه شنبه در مراسم آغاز به کار این نمایشگاه گفت: واقعه غدیر از ابعاد مختلف و از جهات متفاوت، دارای درخشندگی خاصی در تاریخ اسلام است. کمتر مقطع تاریخی را می‌توان در جهان اسلام یافت که از لحاظ سند، اطمینان از اصل وقوع، کثرت راویان و اعتماد بزرگان و علمای مسلمین، قوت و استحکامی نظیر این رویداد مهم را داشته باشد.

انوشیروان بهرامی افزود: به مناسبت این عید بزرگ و همراه و هماهنگ با فعالیتهای فرهنگی و هنری که به همین مناسبت در سراسر کشور برپا شد، موزه هنرهای معاصر اهواز با همکاری موزه هنر امام علی(ع) نمایشگاه خوشنویسی غدیریه را با هدف توسعه و ترویج خوشنویسی و گسترش فرهنگ دینی، تبادل تجارب هنری میان هنرمندان و تاثیر هنر در رشد و شکوفایی جامعه امروز و تبادل همکاری بین موزه ها به مدت یک ماه برگزار می کند.



وی به اهمیت برگزاری این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: نمایشگاه خوشنویسی از آن جهت حائز اهمیت است که خوشنویسی یک هنر ناب اسلامی و ایرانی است. خوشنویسی به معنی زیبانویسی یا نوشتن همراه با خلق زیبایی است. گاهی درک خوشنویسی به عنوان یک هنر مشکل است و به نظر می‌رسد برای درک و لذت بردن از تجربه بصری خوشنویسی باید بدانیم خوشنویس افزون بر نگارش یک متن، سعی دارد اثری هنری با ارزشهای زیبایی شناختی خلق کند.



بهرامی افزود: تاثیر برگزاری چنین نمایشگاه هایی موجب می شود هنرمندان جوان در فضای بصری قرارگرفته و بیشتر با تنوع این هنر آشنا شود چون در این چنین نمایشگاهی هر اثر نماینده یک عصر و شیوه خاص و انتخاب متون بکر است و بنابراین هنرمند جوان زمانی که در این فضای بصری قرار می گیرد هم نسبت به میراث داری خود و هم هدفمندی این هنر برای رشد آن نزدیک می شود و این رویدادها، موجب ارتقای این هنر می شود.



رئیس موزه هنرهای معاصر اهواز ادامه داد: در این نمایشگاه 110 اثر خوشنویسی شامل خط های ثلث، نستعلیق، کوفی و نسخ از دوره های مختلف از سلجوقی تا معاصر به معرض دید علاقمندان و هنرمندان گذاشته می شود.



در ادامه مراسم سید جعفر بنی هاشمی رئیس موزه هنر امام علی (ع) گفت: به دنبال پیگیری و رایزنیهایی که با مسئولان فرهنگی و هنری استان خوزستان انجام شد به مناسبت عید سعید غدیر خم و در راستای ترویج و معرفی آثار هنری با گرایش دینی در صدد برگزاری این نمایشگاه بر آمدیم.



وی افزود: در این نمایشگاه 110 اثر خوشنویسی از گنجینه موزه با رویکرد گسترش فرهنگ و هنر علوی و تجلی آموزه های امیرالمومنین حضرت علی(ع) و با مضمون امام علی (ع) در آینه خوشنویسی به نمایش در آمد.



بنی هاشمی تصریح کرد: در این نمایشگاه آثار هنرمندانی از قبیل غلامحسین امیرخانی، محمد احصایی، احمد فلسفی، عبدالله فرادی، مجتبی ملک زاده، علی شیرازی، الهه خاتمی، صداقت جباری و ... در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.



سید لطف الله سپهر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان نیز در این مراسم گفت: سال گذشته موفق شدیم مبلغ 20 میلیون تومان اثر از هنرمندان را خریداری کنیم البته بر اساس مصوبه سفر دوم ریاست جمهوری مقرر شده بود که مبلغ یک میلیارد تومان از محل اعتبارات وزراتخانه و استان به خرید آثار هنرمندان داخلی و خارجی اختصاص یابد که تاکنون محقق نشد.



وی در ادامه اظهار داشت: استان خوزستان توانمندیهای خوبی در حوزه هنرهای تجسمی دارد و استقبالی که از فعالیتهای هنری می شود قابل تقدیر است و همین امر مسئولیت ما را بیشتر می کند تا در راستای آموزش و توسعه فعالیتها تلاش کنیم.



سپهر افزود: هنرمندان ارزشمند بین المللی در استان حضور دارند که باید قدر آنها را دانست و از حضورشان در جهت رشد و تعالی فرهنگ و هنر استان استفاده کرد.