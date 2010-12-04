2.7 درصد مردم خوزستان خون اهدا می کنند

عبدالحسین قاسم‌ زاده درگفت‌ و گو با خبرنگار مهر در اهواز، اظهارداشت: با توجه به این رقم، 2.7 درصد از جمعیت خوزستان اهدا کننده خون هستند و این در حالی است این میانگین در کشور 2.3 تا 2.5 درصد است و نشان می‌دهد در زمینه اهدا خون استان خوزستان وضعیت مطلوبی دارد.

وی افزود: با وجود وضعیت مطلوب اهدا خون در استان به دلیل وجود سه هزار بیمار خاص و سرطانی در خوزستان و همچنین مراجعه بیماران از استانها و کشورهای هم‌ جوار به مراکز درمانی خوزستان، نیازمند افزایش تولید خون هستیم.



مدیر کل انتقال خون خوزستان همچنین ادامه داد: افراد مبتلا به بیماری‌های خاص نیازمند دریافت مکرر خون هستند و بدن برخی از این بیماران ممکن است نسبت به عوامل موجود در خون مانند پلاکتها واکنش نشان دهد در نتیجه لازم است پیش از تزریق خون به این بیماران، پلاکتهای سفید از بین بروند.



قاسم‌ زاده گفت: استفاده از اشعه از بهترین تکنیکهای مناسب ‌سازی خون پیش از تزریق به بیماران است که اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا از این روش‌ استفاده می‌ شود.



وی با بیان اینکه یک دستگاه اشعه خون برای پایگاه شماره دو انتقال خون اهواز خریداری شده است، تصریح کرد: این دستگاه اشعه سزیم تولید می ‌کند و می ‌توان با استفاده از آن پلاکتهای سفید خون را از بین برد در نتیجه احتمال واکنش بدن بیماران خاص به خون دریافتی کاهش می یابد.



مدیر کل انتقال خون خوزستان اذعان داشت: دستگاه اشعه خون اکنون در حال انجام امور گمرکی است و حداکثر تا دو هفته آینده در پایگاه انتقال خون امانیه نصب می‌ شود.



وی در ادامه با بیان اینکه استراتژی این اداره ‌کل بر توسعه زیرساختها و گسترش پایگاه ‌های انتقال خون است، افزود: بازسازی پایگاه انتقال خون مسجدسلیمان و راه ‌اندازی پایگاه انتقال خون خرمشهر از فعالیتهایی است که از ابتدای سال تاکنون انجام شده و تا پایان سال نیز در صورت تامین اعتبار پایگاه انتقال خون اندیشمک راه ‌اندازی می ‌شود.



قاسم زاده تصریح کرد: پایگاه انتقال خون اندیمشک 70 درصد پیشرفت فیزیکی دراد و با آغاز به کار آن تعداد پایگاه‌ های اقماری در خوزستان به 11 پایگاه می ‌رسد.