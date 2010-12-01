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۱۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

یک خط عبوری به راه فعلی رشت - قزوین افزوده می شود

یک خط عبوری به راه فعلی رشت - قزوین افزوده می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان گیلان گفت: یک خط عبوری به راه فعلی تا تکمیل شدن 11 کیلومتر آزاد راه رشت - قزوین افزوده می شود.

سبحان الله علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره کل راه و ترابری گیلان تا زمان بهره برداری کامل از 11 کیلومتر باقی مانده آزاد راه رشت - قزوین با ساخت یک راه عبوری در محدوده منجیل - رودبار ظرفیت تردد در این محور را بالا می برد و هم اکنون پیمانکار مربوطه درحال انجام کار است.

وی عنوان کرد: وزارت راه و ترابری برای تکمیل 11 کیلومتر باقیمانده آزاد راه با فراخوان پیمانکار وارد مرحله اجرایی کار شده و در حال اجرا و تهیه پیش نویس تفاهم نامه است که پس از تصویب هیئت دولت به اجرا در می آید.

مدیرکل راه و ترابری گیلان افزایش ظرفیت تردد، افزایش ایمنی و راحتی، کوتاه شدن زمان سفر، کاهش سوخت و انرژی مصرفی را از مهمترین شاخصه های بهره برداری آزاد راه برشمرد و یادآور شد: آزاد راه رشت - قزوین به عنوان بخشی از محور شمال - جنوب بسیار حائز اهمیت است و با توجه به وجود بنادر و منابع طبیعی در بخش گردشگری نیز از جایگاه خاصی برخوردار است.

آزاد راه رشت - قزوین به طول 127 کیلومتر نوروز 89 با حضور ریاست جمهوری زیر بار ترافیک قرار گرفت.

کد مطلب 1202013

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