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۱۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۵

آنچه در سینماها اکران می شود همه سینمای ایران نیست

آنچه در سینماها اکران می شود همه سینمای ایران نیست

گرگان - خبرگزاری مهر: منتقد سینما و دبیر شورای نویسندگان مجله فیلم گفت: خانه سینما اعلام کرده که سینمای ایران با سینمای اکران متفاوت است، یعنی چیزی که اکران می شود همه سینمای ایران نیست.

هوشنگ گلمکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان درباره وضعیت سینمای کشور گفت: اینکه سینما به سمت تجاری شدن برود اشکالی ندارد، زیرا سینما یک تجارت و صنعت است و  باید دخل و خرج کند.

وی اظهار داشت: اما مسئله اینست که آن چیزی که اکنون در سینمای ایران اکران می شود، همه سینمای ایران نیست و سینمای کشور ظرفیت بالایی دارد.
 
وی افزود: در شرایطی که در مورد موضوعات جدی و انتقادی، اجتماعی، سختگیری می شود طبیعی است این نوع فیلمها ساخته شود که نه سیخ بسوزد و نه کباب و مشکلی  برای سازنده فیلم پیش نیاید و فیلم ها بی خاصیت شود.
 
گلمکانی بیان داشت: فیلمهایی بیشتر اکران می شود که برای عامه تماشاگر و پایین ترین سطح سلیقه است و پاسخ دادن به سطحی ترین نیاز های مردم هدف این فیلمهاست.
 
این منتقد سینما بیان داشت: تولید این گونه فیلمها موجب می شود تا سطح سلیقه مردم پایین آید.
کد مطلب 1202019

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