آنچه در سینماها اکران می شود همه سینمای ایران نیست

هوشنگ گلمکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان درباره وضعیت سینمای کشور گفت: اینکه سینما به سمت تجاری شدن برود اشکالی ندارد، زیرا سینما یک تجارت و صنعت است و باید دخل و خرج کند.

وی اظهار داشت: اما مسئله اینست که آن چیزی که اکنون در سینمای ایران اکران می شود، همه سینمای ایران نیست و سینمای کشور ظرفیت بالایی دارد.

وی افزود: در شرایطی که در مورد موضوعات جدی و انتقادی، اجتماعی، سختگیری می شود طبیعی است این نوع فیلمها ساخته شود که نه سیخ بسوزد و نه کباب و مشکلی برای سازنده فیلم پیش نیاید و فیلم ها بی خاصیت شود.

گلمکانی بیان داشت: فیلمهایی بیشتر اکران می شود که برای عامه تماشاگر و پایین ترین سطح سلیقه است و پاسخ دادن به سطحی ترین نیاز های مردم هدف این فیلمهاست.

این منتقد سینما بیان داشت: تولید این گونه فیلمها موجب می شود تا سطح سلیقه مردم پایین آید.