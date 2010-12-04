ذبیح الله پورشیب که در وزن 84+ کیلوگرم کاراته در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی موفق به کسب مدال طلا شد ضمن بیان فوق به خبرنگار مهر افزود: رقابتهای این دوره در سطح فنی بسیار خوبی برگزار شد، همه تیم ها نشان دادند که با آمادگی بالایی وارد مسابقات شدند چرا که مدال طلای این مسابقات برای همه کشورها اهمیت داشت.

وی ادامه داد: ما باید چهار مدال طلا می گرفتیم. به واقع هم برای همین مدال تهران را به قصد گوانگجو ترک کردیم، ولی قاسمی حذف شد و مهدیزاده هم اسیر ناداوری شد. من سالهاست در میادین مختلف حضور دارم ولی به این میزان ناداوری و حق کشی را ندیده بودم.

دارنده مدال طلای بازیهای آسیایی در مورد مبارزات خود گفت: من فقط برای کسب مدال طلا به روی تاتامی رفتم، پس از استراحت در دور نخست، احمد منیر از کویت را که طلای دوره قبل و چند مدال جهانی و آسیایی را داشت شکست دادم، سپس نماینده قزاقستان با مدال برنز دوحه و مدالهای متعدد و بعد از آن نماینده اندونزی که یک حریف سرسخت بود را از پیش رو برداشتم تا موفق به کسب مدال طلا شدم.

پورشیب در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این مدال را مدیون لطف و توجه خداوند متعال، زحمات چند ماهه مربیان تیم ملی و تلاش خود می دانم و خدا را شکر می کنم که توانستم مزد زحماتم را بگیرم.

وی در پایان ضمن اهدای مدال خود به مردم ورزش دوست ایلام از برنامه آینده خود خبر داد و افزود: تمام تلاشم کسب مدال طلای جهان است. قبل از آن باید برای قهرمانی آسیا که سال آینده برگزار می شود خود را آماده کنم وسپس به مسابقات جهانی فکرکنم.