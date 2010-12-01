  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۵

3 گلستانی در جشنواره رسانه و محیط زیست برتر شدند

3 گلستانی در جشنواره رسانه و محیط زیست برتر شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: سه گلستانی در اولین جشنواره رسانه و محیط زیست حایز رتبه های برتر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، استان گلستان در این جشنواره در رشته های عکاسی و فیلم مستند حایز رتبه های برتر شد.

ابوطالب ندری عکاس خبرگزاری مهر در گلستان در این جشنواره جایزه مقام اول عکس زیست محیطی را کسب کرد.
 
همچنین جایزه دوم فیلم مستند به یارزلو برای فیلم تالاب آلاگل از صدا و سیمای گلستان و جایزه مقام سوم فیلم مستند نیز به فیلم
مستند بلند " مینوتا پارک ملی گلستان" ساخته خانم یزدی و تولید صدا و سیمای گلستان اهداء شد.
 
این جشنواره هفته جاری در سالن سبز سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار شد.
کد مطلب 1202022

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها