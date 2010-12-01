هدف استکبار از ترور پیش از مذاکرات/ امروز نبرد در میدان علم است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر صالحی صبح چهارشنبه در مراسم وداع با شهید شهریاری در دانشگاه شهید بهشتی تهران با بیان این مطلب افزود: ملت ایران از این حادثه ای که برای استاد بزرگ هسته ای کشورمان رخ داد سربلند بیرون خواهد آمد. این خبیثان پیش از مذاکرات در پیش رو می خواستند شمه ای از گزند سیاسی خود را که همان چماق و هویج است نشان دهند اما نمی دانستند که ما پیروان رادمردی هستیم که می گوید "بکشید ما را، استوارتر می شویم".

وی اضافه کرد: دکتر شهریاری چه گناهی داشت که او را به مسلخ بردید. مگر شما داعیه حقوق بشر ندارید. ای حقیران قول می دهیم همان گونه که صدام ملعون را از چاه ذلت بیرون کشیدند شما حقیران را نیز روزی از قعر چاه ذلت بیرون می کشیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: اگر تا دیروز، جنگ با توپ و تانک بود امروز نبرد ما به مراتب دشوارتر و در میدان علم و اندیشه های انسانی است.

پس از برگزاری مراسم وداع با دکتر مجید شهریاری، پیکر این شهید والامقام از مسجد دانشگاه به سمت امامزاده صالح در حال تشییع است.

به گزارش مهر، دکتر مجید شهریاری استاد تمام دانشکده مهندسی هسته ای دانشگاه شهید بهشتی صبح دوشنبه 8 آذر ماه 89 در حالی که با خودروی شخصی خود عازم به دانشگاه شهید بهشتی بود توسط دشمنان قسم خورده انقلاب از طریق بمبگذاری مورد سوء قصد قرار گرفت و به مقام رفیع شهادت نائل آمد.