نيروي هوايي آمريكا گروهي را مامور جستجوي بمب هيدوژني مفقود شده كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" آسوشيتدپرس در گزارشي به بررسي مسئله بمب هيدروژني ناپديد شده در آمريكا و خطر به سرقت رفتن آن بوسيله تروريست ها پرداخت .

آسوشيتدپرس نوشت : روز پنجشنبه 30 سپتامبر 2004 گلن اسميت در بندرگاه جزيره تايبي در ايالت جرجيا به ماهيگيري مشغول بود و اين در حالي بود كه چندين مايل آن طرفتر گروهي از دانشمندان فدرال مشغول جستجوي يك بمب هيدروژني بودند .

اسميت ، 40 سال پيش اين بمب هيدروژني را كه در سال 1958 مفقود شد ، در سواحل جرجيا به تور انداخت .

بمب هيدروژني تايبي كه حاوي 7600 پوند مواد هسته اي است بوسيله يك بمب افكن بي 47 در فوريه 1958 به آبهاي جرجيا انداخته شد .

در اين بخش ساحل در بين مردم شرق ساوانا بمب مفقود شده به صورت يك افسانه در آمده است و به سختي مي توان حقيقت را از دروغ تشخيص داد .

نيروي هوايي آمريكا نخستين بار و پس از 46 سال تيمي از متخصصان را براي تحقيق در مورد گزارش هاي مربوط به آلودگي هاي راديو اكتيو كه مي توانند مكان دقيق بمب را اطلاع دهند اعزام كرد .

دولت آمريكا با اين ادعا كه بمب با وجود 400 پوند مواد منفجره متعارف ، امكان يك انفجار هسته اي را ندارد، ترجيح داده است كه اين بمب را در جاي خود حفظ كند و تا كنون نسبت به يافتن آن بي اعتنا بوده است . ارني لاو يك نويسنده تكنيكي درمورد آغاز تحقيقات نيروي هوايي آمريكا اظهار مي دارد : خوب است كه آنها هم اكنون به جستجوي بمب پرداخته اند و به اين مسئله توجه كرده اند . آنها پنجاه سال پيش بايد اين كار را مي كردند . دولت آمريكا تنها ادعاي مبارزه با تروريسم را دارد اما به اين بيانديشيد كه اگر اين بمب در اختيار تروريست ها قرار مي گرفت چه مي شد .

آمريكا با بهانه اينكه صدام حسين رئيس مخلوع عراق تسليحات هسته اي دارد و امكان دارد اين تسليحات هسته اي را در اختيار تروريست ها قرار دهد به عراق حمله كرد ، واشنگتن به بهانه ممانعت از دستيابي به تسليحات هسته اي بوسيله تروريستها مانع برنامه هسته اي صلح آميز ايران مي شود و اين در حالي است كه اين كشور بزرگترين اهمال ها را در اين زمينه انجام داده است و برخي متخصصان معتقدند كه برنامه هسته اي اين كشور خطرات بيشتري دارد و بيشتر احتمال دارد در دسترس تروريستها قرار بگيرد .

سرقت اطلاعات هسته اي در آزمايشگاه ملي لوس آلاموس و البكر كه اين كشور و 11 بمب هسته اي مفقود شده موجود در پرونده هسته اي اين كشور گواه ديگري از ناامني هسته اي و خطرات برنامه هسته اي آمريكا است .

سه سال پيش والتر پاركر شهردار جزيره قطعنامه اي را به نيروي هوايي فرستاد و از آنها خواست اين بمب را كه موجب وحشت ساكنان و اشاعه راديو اكتيو شده است ، از اين مكان منتقل كنند . اما ارتش بمب را بي خطر خواند و 5 ماه پس از آن نيروي هوايي از سرگيري تحقيقات را رد كرد .

هم اكنون "درك دوك " خلبان بازنشسته نيروي هوايي كه پنج سال گذشته به طور خصوصي به دنبال اين بمب بوده است مي گويد كه الگوهاي راديواكتيويته نشان مي دهند كه اين بمب در جنوب جزيره تايبي 4 مايلي بندر تايبي قرار دارد.

بنابراين ارتش روز پنجشنبه يك تيم 20 نفره از متخصصان را به آنجا اعزام كرد تا نمونه هاي خاك و آب لازم را جمع آوري كنند . گزارش نهايي در هفته هاي آينده آماده نخواهد شد .