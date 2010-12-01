همایش ملی پایانه ها و بازارچه های مرزی در ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استاندار ایلام صبح چهارشنبه در آیین افتتاح این همایش گفت: افزایش فعالیتهای اقتصادی مرزنشینان و ایجاد اشتغال و درآمد آنها می تواند بعنوان یک فرصت در شهرهای مرزی مورد استفاده قرار گیرد .

مجتبی اعلایی اظهار داشت: جلوگیری از قاچاق کالا و کاهش تردد قاچاقچیان و ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی کاملاً ضروری است .

وی افزود: با عنایت به اینکه بازارچه های مرزی مربوط به استانهای مرزی کشور هستند و ویژگیهای بر اساس وجود مرز مشترک در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و مراودات فامیلی بوجود آمده، باید در برقراری روابط حسنه و رعایت حسن همجواری مورد استفاده قرار گیرد .

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی در استانهای مرزی موضوع بیکاری است که باید با افزایش سرمایه گذاری در این مناطق حل شود .

این مقام مسئول بیان کرد: دولت می خواهد از طریق بازارچه های مرزی سامانی به شهرهای مرزی نیز بدهد تا با ایجاد اشتغال و رونق بخشیدن به اقتصاد و تولید این مناطق تحت حمایت قرار دهد .

اعلایی با بازخوانی وضعیت مرز مهران گفت: بازارچه مرزی مهران در سال 81 ایجاد شده و پس از برچیده شدن رژیم بعث در عراق، فعالیت پیله وری در این مرز بصورت رسمی آغاز گردید تا اینکه در سال 85 با تصویب هیأت محترم دولت، با تبدیل مرز رسمی مهران به مرز بین المللی تجاری موافقت شد .

استاندار ایلام مرز مهران را به عنوان امن ترین و نزدیک ترین نقطه به عتبات عالیات و مهمترین نقطه گذر ورود و خروج مسافر و زائر به کشور همسایه عراق دانست .

وی با اشاره به وضعیت بازارچه مرزی دهلران نیز خاطر نشان ساخت: این بازارچه در سال 83 بتصویب هیئت وزیران رسیده و در داخل خاک ایران کلیه امور آن ساماندهی شده و لیکن تاکنون کشور عراق رغبتی جهت راه اندازی و احداث زیرساختهای خود در این منطقه را نداشته است .