میزان بارش در کردستان 88 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد طالب حیدری شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد برف روبی استان کردستان، اظهار داشت: میزان بارش باران در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن بیش از 88 درصد کاهش پیدا کرده است و با توجه به پیش بینی های به عمل آمده این روند کاهشی تا پایان آذر ماه ادامه دارد.

وی عنوان کرد: میزان بارش باران در آبان سال 88 به بیش از 63 میلیمتر رسید که متاسفانه این میزان در آبان ماه امسال تنها 18 میلیمتر است و پیش بینی های سازمان هواشناسی حکایت از این دارد که کردستان تا 15 روز آینده نیز در وضعیت بدون بارش البته با کاهش نسبی دمای هوا مواجه خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان بیان داشت: سهم بارش در استان کردستان در فصول مختلف سال متغیر است و بر اساس میانگین دوره چند ساله در استان، 35 درصد بارش سالانه مربوط به فصل پاییز، 40 درصد در فصل زمستان و 25 درصد نیز مربوط به فصل بهار است که در سال جاری این وضعیت دچار تغییراتی خواهد شد.

حیدری به کاهش دمای هوا و سرد شدن آن طی آذرماه سال جاری در استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: پیش بینی می شود که دمای هوا در مناطق مختلف استان طی آذرماه نسبت به سال های قبل از آن یک تا دو درجه سردتر شود که این سردی هوا تا در فصل زمستان نیز اتفاق خواهد افتاد.

در ادامه این جلسه که با حضور اعضای ستاد برف روبی استان کردستان برگزار شد، مدیر عامل شرکت مخابرات، مدیر عامل شرکت پخش فراروده های نفتی استان، مدیر عامل جمعیت هلال احمر، مدیر کل راه و ترابری و رئیس پلیس راه استان کردستان گزارشی از برنامه ها و اقدامات دستگاه های خود در خصوص اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده در فصل زمستان را ارائه کردند.