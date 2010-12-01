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۱۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۹

گزارش مهر از مراسم تشییع ؛

عزاداری در میدان تجریش تهران/ پیکر استاد وارد صحن امامزاده صالح شد

عزاداری در میدان تجریش تهران/ پیکر استاد وارد صحن امامزاده صالح شد

مراسم عزاداری و سینه زنی توسط دانشگاهیان و مردم حاضر در مراسم تشییع پیکر شهید شهریاری هم اکنون در میدان تجریش در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید دکتر مجید شهریاری هم اینک بر دوش دانشگاهیان به سمت امامزاده صالح در حال تشییع است و تا دقایقی دیگر در این امامزاده مراسم تدفین برگزار می شود.

تعدادی از دانشجویان کفن پوش در مراسم تشییع پیکر شهید شهریاری با تصاویری از رهبر معظم انقلاب، امام راحل (ره) و شهید شهریاری در دست دارند جلوتر از سایرین در حال حرکت به سمت امامزاده صالح هستند.

دانشگاهیان و مردم حاضر در مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر استاد شهریاری شعارهایی چون "شهیدان زنده اند الله اکبر"، "آمریکا ننگت باد"، "شهید دیروز علیمحمدی ؛ شهید امروز شهریاری"، عزا عزاست امروز ؛ روز عزاست امروز ؛ استاد حزب اللهی ؛ پیش خداست امروز"، "استاد شهریاری راحت ادامه دارد"، "استاد شهریاری ؛ شهادتت مبارک" و ... سر می دهند.

هم اکنون پیکر مطهر شهید شهریاری وارد امامزاده حضرت صالح بن موسی الکاظم (ع) شده است.

دکتر مجید شهریاری استاد تمام دانشکده مهندسی هسته ای دانشگاه شهید بهشتی صبح دوشنبه 8 آذر ماه 89 در حالی که با خودروی شخصی خود عازم به دانشگاه شهید بهشتی بود توسط دشمنان قسم خورده انقلاب از طریق بمبگذاری مورد سوء قصد قرار گرفت و به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

کد مطلب 1202054

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