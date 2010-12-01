عزاداری در میدان تجریش تهران/ پیکر استاد وارد صحن امامزاده صالح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید دکتر مجید شهریاری هم اینک بر دوش دانشگاهیان به سمت امامزاده صالح در حال تشییع است و تا دقایقی دیگر در این امامزاده مراسم تدفین برگزار می شود.

تعدادی از دانشجویان کفن پوش در مراسم تشییع پیکر شهید شهریاری با تصاویری از رهبر معظم انقلاب، امام راحل (ره) و شهید شهریاری در دست دارند جلوتر از سایرین در حال حرکت به سمت امامزاده صالح هستند.

دانشگاهیان و مردم حاضر در مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر استاد شهریاری شعارهایی چون "شهیدان زنده اند الله اکبر"، "آمریکا ننگت باد"، "شهید دیروز علیمحمدی ؛ شهید امروز شهریاری"، عزا عزاست امروز ؛ روز عزاست امروز ؛ استاد حزب اللهی ؛ پیش خداست امروز"، "استاد شهریاری راحت ادامه دارد"، "استاد شهریاری ؛ شهادتت مبارک" و ... سر می دهند.

هم اکنون پیکر مطهر شهید شهریاری وارد امامزاده حضرت صالح بن موسی الکاظم (ع) شده است.

دکتر مجید شهریاری استاد تمام دانشکده مهندسی هسته ای دانشگاه شهید بهشتی صبح دوشنبه 8 آذر ماه 89 در حالی که با خودروی شخصی خود عازم به دانشگاه شهید بهشتی بود توسط دشمنان قسم خورده انقلاب از طریق بمبگذاری مورد سوء قصد قرار گرفت و به مقام رفیع شهادت نائل آمد.