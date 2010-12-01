افتخارات ورزشی گوانگچو، محصول برنامه ریزی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضابیگی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح زورخانه علی ابن ابیطالب (ع) تبریز با اشاره به کسب مقام چهارم کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی 2010 گفت: پس از سالها و برای اولین بار پس از پیروزی شکوهمند ایران اسلامی جوانان غیرتمند توانستند ایران همیشه سرافزار را به مقام چهارمی آسیا برسانند، مقامی که بسیار با ارزش بوده و دل همه مردم ایران را شاد کرد.

وی افزود: تاریخ نشان داده است که بها دادن به استعدادها و توان جوانان و سرمایه گذاری بر آنها دستیابی به جایگاه ها و ماقام های ارزشماند را به ارمغان می آورد همان طور که تا کنون در عرصه های علم و تکنولوژی و ورزشی شاهد آن بوده ایم.

بیگی با اعلام این که زورخانه علی ابن ابیطالب (ع) از محل مصوبات سفر رئیس جمهور احداث شده است، افزود: گود زورخانه حکایت از اعتقادات دینی ما دارد و ورزش باستانی با باورهای مذهبی عجین شده است.

وی همچنین با تاکید بر سرمایه گذاری بیش از پیش بر روی استعدادهای ورزشی در تمام نقاط استان افزود: استان آذربایجان شرقی پتانسیل بالایی در ورزش دارد و توجه به ورزش باعث شور و نشاط خاصی در استان شده است.

زورخانه علی ابن ابیطالب (ع) تبریز در زمینی به مساحت هزار و 700متر مربع از محل اعتبارات استانی در دو طبقه ساخته شده است و دارای سونا، جکوزی، سوئیت و امکانات رفاهی در محیطی بسیار زیبا است.

در حال حاضر در آذربایجان شرقی سه زورخانه از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری هر کدام در هزار و 700 متر و با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و 500 میلیون ریال با محوطه سازی مربوطه در حال ساخت و اتمام است.