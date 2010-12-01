"العراقیه" نامزد خود را برای معاونت نخست وزیری معرفی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو نوا، "نوری المالکی" از العراقیه خواست که اختلافات خود را پایان دهند و نامزد واحدی را برای تصاحب پست معاون نخست وزیری عراق معرفی کند.

یک منبع نزدیک به مالکی ضمن اعلام این مطلب، افزود: "طارق الهاشمی" و"صالح المطلک" برای تصدی این پست با یکدیگر رقابت شدیدی دارند.

این منبع درادامه تصریح کرد: الهاشمی به اطلاع نخست وزیر رسانده است که اختلافات میان این دو در روزهای آینده برطرف شده و یک نفر برای این منظور معرفی خواهد شد.

شایان ذکر است که فهرست العراقیه به رهبری" ایاد علاوی" براساس امتیازهای انتخاباتی اش می تواند عهده دار معاون نخست وزیری عراق شود. این فهرست ریاست مجلس را از آن خود کرده است و رئیس شورای سیاستهای استراتژیک عراق که درباره نقش آن هنوز اتفاق نظری صورت نگرفته است به رئیس این فهرست داده شده است.