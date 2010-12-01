به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام مرتضی وافی شامگاه سه‌شنبه در اولین همایش آئین دلبری و بزرگداشت مرحوم حاج ملاحسین مولوی که در سالن اجتماعات مجتمع آموزش عالی امام خمینی‌(ره) قم برگزار شد، به اهداف برپایی این همایش اشاره کرد و افزود: در این همایش از کسانی که در حوزه تشکیلات دینی و هیئات مذهبی تأثیرگذار بودند تجلیل به عمل می‌آید.



وی در ادامه به برپایی موزه مناسک آئینی در قم اشاره کرد و اظهار داشت: برپایی موزه مناسک آئینی می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد که سعی می‌شود در این موزه تصاویر، صوت‌ها و نغمه‌ها، آلات و ادوات و وسایل شخصی عناصری که در عرصه آئینی تأثیرگذار بودند، جمع‌آوری و در معرض دید علاقمندان به فرهنگ عاشورایی و آئینی قرار گیرد.



بنیاد مولوی تأسیس می‌شود



وافی از تأسیس بنیاد مولوی خبر داد و عنوان کرد: دبیرخانه دائمی بنیاد مولوی در طول سال الگوهای نمونه در عرصه هیئات مذهبی و تشکیلات دینی را شناسایی، بررسی و انتخاب می‌کند و هر ساله قبل از فرا رسیدن ایام محرم از آنها تجلیل به عمل می‌آید.



رئیس شورای سیاستگذاری همایش آئین دلبری، هیئات مذهبی را پایگاه بزرگ اجتماعی در جامعه عنوان کرد و ابراز داشت: شخصیت‌های تأثیرگذار در هیئات مذهبی در پنج حوزه معرفی و در این همایش از آنها تجلیل می‌شود و از نماد ستاد تجلیل از فرهنگ عاشورایی نیز رونمایی خواهد شد.



در این همایش از حجت الاسلام آل طه در حوزه سخنرانی‌، از مرحوم حاج حسین فرهنگ و پسر ایشان عبدالحسین فرهنگ در حوزه خلاقیت فرهنگی در هیئات که پایه‌گذار برگزاری شب شعر عاشورایی بودند، از حاج حسن سروش مدیر هیئت دوطفلان مسلم تهران در حوزه مدیریت هیئت‌، از محمد جواد غفورزاده در حوزه شعر و ادبیات آئینی و از حاج محمد علی ستایشگر در حوزه اداره کننده جلسات آموزش مداحی تجلیل شد.



در پایان مراسم نیز از نماد ستاد تجلیل از فرهنگ عاشورایی رونمایی شد.