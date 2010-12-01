به گزارش خبرنگار مهر، الکساندر الکسیوویچ آودیف وزیر فرهنگ روسیه شب گذشته با محمدباقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
روزهای فرهنگی ایران در روسیه و بالعکس سال 2012 برپا میشود
آودیف در این دیدار با اشاره به تفاهمنامهای که با سیدمحمدحسینی همتای ایرانی خود امضا کرده است، آن را زمینهساز گسترش روابط فرهنگی میان دو کشور ایران و روسیه دانست و گفت: بر اساس این تفاهمنامه روزهای فرهنگی ایران در روسیه و متقابلاً روزهای فرهنگی روسیه در ایران در سال 2012 برگزار میشود.
وی رایزنی فرهنگی ایران را در روسیه مرکزی مهم توصیف کرد و خطاب به رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: میدانم کار دشواری است که چهره یک کشور را در خارج از آن کشور درست نشان داد ولی رایزنی فرهنگی شما در روسیه بسیار فعال و عالی عمل میکند.
در این دیدارمحمدباقر خرمشاد هم ضمن خوشامدگویی به وزیر فرهنگ روسیه بر اراده دو دولت برای گسترش همکاری متقابل به ویژه دربخشهای فرهنگی تاکید کرد و ازمواضع آودیف دراجلاس وزرای فرهنگ کشورهای عضو پیمان شانگهای قدردانی کرد.
وی افزود: استقلال و حفظ هویت فرهنگی هر ملت در اراده مردان عرصه فرهنگ، ادب و هنر آن ملت است. در عصر جهانی شدن هم ملتهایی با قدمت کهن و دارای تمدنهایی مانند ایران و روسیه تاکید خاصی بر هویتشان دارند. البته این بدون هزینه نیست؛ نمونهاش همین دو روز پیش بود که کشور ما به خاطر تاکید بر هویتش مواجه با یک ترور کور شد که گریبان یکی از دانشمندان این مرز و بوم را گرفت.
خرمشاد: تهدیدات نرم غرب علیه روسیه هم هست
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اضافه کرد: البته این تهدیدات علیه روسیه هم وجود دارد و میتواند نرم یا سخت باشد. امروز و بعد از تهدیدات سخت به نظر میرسد غرب میخواهد با نوعی نفوذ نرم، درهایی از درهای فرهنگ روسی را باز کند و بعضی از اینها در حرکات یونسکو قابل مشاهده است.
خرمشاد در ادامه بر لزوم همگرایی کشورهای حوزه خزر برای توسعه همکاریهای فرهنگی تاکید کرد و گفت: ما هیچ مانعی برای توسعه روابط فرهنگی بین این کشورها نمیبینیم.
آودیف: در عین حال که درهای روسیه را به روی کشورهای دیگر باز میکنیم، همیشه روس باقی میمانیم
وزیر فرهنگ روسیه هم با اشاره به سخنان خرمشاد درباره تهدیدات فرهنگی غرب علیه روسیه، گفت: البته ما تصمیم نداریم خودمان را ازفرهنگ غرب کاملاً دور کنیم و معتقدیم این کشورها نویسندگان و هنرمندان خوبی دارند که آثارشان در خور توجه است. نکتهای که هست این است که ما باید تاثیر شبهه ارزشهایی را که به فرهنگهای دیگر القا میکنند، کم کنیم.
آودیف افزود: ما سعی میکنیم در عین حال که درهای خود را به روی کشورهای دیگر باز میکنیم، همیشه روس باقی بمانیم.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هم با بیان اینکه"مراد من این نبود که کشوری درهای خودش را به روی کشورهای دیگر ببندد چرا که این نشدنی است" گفت: ما هم میخواهیم ایرانی و اسلامی باقی بمانیم.
خرمشاد: تا سه سال دیگر 100 رایزنی فرهنگی در خارج از کشور خواهیم داشت
خرمشاد سپس با تشریح حوزههای کاری سازمان متبوعش، به فعالیت 70 رایزنی فرهنگی ایران در خارج از کشور (از جمله روسیه) پرداخت و ابراز امیدواری کرد این تعداد تا سه سال دیگر به 100 رایزنی فرهنگی برسد.
وی با اشاره به سابقه روابط فرهنگی بین دو ملت ایران و روسیه، گفت: رمانهای نویسندگان روس در ایران هم خوب ترجمه و هم خوب خوانده میشوند و خودِ من در جوانی یکی از خوانندگان این رمانها بودم. در حال حاضر هم زمینههای همکاری بین دو کشور وجود دارد به ویژه در حوزه سینما.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به ویژگیهای سینمای ایران بعد از انقلاب، به برنده شدن تعدادی از فیلم های ایرانی درجشنوارههای روسیه طی سه سال گذشته پرداخت وابرازامیدواری کرد تفاهمنامه همکاری که پیشتر میان وزرای فرهنگ دو کشور اضا شده، به زودی اجرایی شود.
آودیف هم وعده داد این آرزو هر چه سریعتر تحقق یابد و در ادامه با اشاره به فعالیت مراکز متعدد ایرانشناسی و شرقشناسی در روسیه، از به کارگیری نیروهای متخصص برای تحقیق و پژوهش درباره ادبیات معاصر ایران خبر داد.
آودیف: روسیه یک کشور اسلامی است!
وی سپس در واکنشی جالب به خرمشاد که از وجود نوعی اسلام عرفانی،فلسفی وکلامی درایران سخن میگفت وآمادگی سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی را برای اعزام استادان اسلامشناسی به روسیه اعلام میکرد، گفت: ما خودمان هم یک کشوراسلامی هستیم و باید آن را به آمریکا و کشورهای دیگر صادر کنیم!
وزیر فرهنگ روسیه با اشاره به جمعیت قابل توجه مسلمانان در این کشور، افزود: البته ما یک دولت غیردینی داریم ولی همه روابط دینی توسط انستیتوهای دینی ترویج میشود. من با توجه به شناختی که از مسلمانانمان دارم، میدانم آنها خیلی مایلند با ایران روابط فرهنگی داشته باشند و این برای ما بسیار مهم است.
الکساندر الکسیوویچ آودیف گفت: ما معتقدیم آموزشهای دینی مانند اسلام نباید تبدیل به کانالی برای ظهور و بروز افراطیگری شود چون ما این مشکل را درزمانی که مسیحیت ارتدوکس درروسیه ترویج میشد، داشتیم وآنها درحین این کار نوعی تروریسم را ترویج میکردند و مطمئنم شما (خرمشاد) با من موافقید که نباید افراطیگری بروز کند.
رئیس سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی هم با تائید سخنان آودیف،ازاهتمام دولت روسیه به مسائل ومشکلات جمعیت مسلمان آن کشور قدردانی کرد و گفت: در حالی که کشورهای دیگری هستند که نسبت جمعیت مسلمانشان بیشتر از روسیه باشد، به خاطر توجه دولت این کشور به جمعیت مسلمانش، روسیه عضو ناظر سازمان کنفرانس اسلامی شده است.
افزایش مالیات بر فیلمهای آمریکایی در روسیه
در ادامه آودیف از اقدامات وزارت فرهنگ روسیه برای جلوگیری از هضم این کشور در جریان جهانیشدن سخن گفت و تاکید کرد: ما مالیاتها را برای فیلمهای آمریکایی افزایش دادهایم و سعی کردهایم سطح آموزش زبان روسی را که پایه و شالوده فرهنگ این کشور است، بالا ببریم. از سوی دیگر تلویزیزنمان را کنترل کردهایم تا رویکردش احترام به فرهنگ ملی باشد.
وزیر فرهنگ روسیه همچنین با اشاره به دوره تحصیلی دانشجویان رشتههایی مانند تئاتر در روسیه، افزود: در فرانسه و انگلیس دورههای آموزشی رشتههای هنری مانند تئاتر و نقاشی از 5 سال به 2 سال کم شده و این باعث شده فارغالتحصیلان این رشتهها دیگر آن کیفیت سابق را در کارهایشان نداشته باشند. اما دوره آموزشی ما 5 ساله است، ضمن اینکه ما این حوزهها را تامین اقتصادی میکنیم و الان من به جرات میگویم که مسکو و سنپترزبورگ پایتخت تئاتر دنیا هستند.
از لهستان تا ژاپن همهاش روسیه است
وی با اشاره به وسعت روسیه، گفت: شما تصور کنید که بخواهید از لهستان تا ژاپن که همهاش روسیه است، دسترسی یکسان به فرهنگ را برای همه فراهم کنید. این کار بسیار مشکلی است؛ ما یک کانال تخصصی تلویزیونی به نام "فرهنگ" داریم که متاسفانه به خاطر هزینههای گران آن، امکان دسترسی مردم ساکن در شهرهای کمتر از 100 هزار نفر به آن فراهم نیست. من اعلام کردهام که عدم دسترسی همه روسیهایها به این شبکه دشمنی با فرهنگ است.
دیدار شب گذشته الکساندر الکسیوویچ آودیف وزیر فرهنگ روسیه با محمدباقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با ضیافت شام پایان یافت.
