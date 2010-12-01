کمک به محرومان در خراسان شمالی 20 درصد افزایش یافته است

سلمان دانشور در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اعلام این مطلب اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون مبلغی بالغ بر شش میلیارد و 885 میلیون ریال صدقه توسط مردم خراسان شمالی پرداخت شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته که مبلغی بالغ بر پنج میلیارد و 742 میلیون ریال بود 20 درصد افزایش داشته است.

وی با اعلام اینکه هر اندازه که مشارکت مردم در کمک رسانی به هم نوعان افزایش یابد به یکی از اهداف امداد نزدیک خواهیم شد تصریح کرد: در حقیقت یکی از رویکردهای این نهاد اشاعه و توسعه فرهنگ کمک رسانی به نیازمندان و مشارکت و حضور خیرین در برنامه های مختلف کمیته امداد است.



دانشور افزود: در حقیقت کمکهای مردمی در مقابل اعتبارات اختصاصی کمیته امداد برای محرومان بسیار ناچیز است.



وی خاطر نشان کرد: در راستای مشارکت و کمک رسانی هر چه بیشتر مردم به محرومین 108 هزار و 94 صندوق صدقات در سطح شهر و منازل مردم نصب شده است که از این میان دو هزار و 89 صندوق بزرگ، 917 مورد متوسط و 105 هزار و 88 مورد نیز از صندوقهای کوچک هستند.



دانشور اظهار داشت: از مجموع صندوق صدقات 105 هزار و 88 مورد مربوط به منازل است که ماموران با توزیع آنها و مراجعه به درب منازل مردم ، آنان را به مشارکت و کمک رسانی به هم نوع خود تشویق می کنند.



در خراسان شمالی 35 هزارخانوار تحت پوشش خدمات کمیته امداد هستند.