صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا موتمنی با اعلام صدور چند ضمانتنامه اعتباری به ارزش 20 میلیارد ریال در بخش تعاون گفت: در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، خدمات رسانی صندوق ضمانت سرمایه ‌گذاری تعاون وارد مرحله عملیاتی شده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ضمن اشاره به اینکه این صندوق در مرداد ماه سالجاری توسط رئیس جمهور و وزیر تعاون افتتاح شد، اظهار داشت: هم اکنون تمامی اقدامات لازم جهت راه ‌اندازی یک سازمان حرفه‌ای و منحصر بفرد آماده شده است.

وی بیان داشت: از جمله اقدامات صندوق ضمانت تعاون را باید سازماندهی و آموزش نیروی انسانی، آماده سازی محل فعالیت، تدوین آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرآیندهای سازمانی، راه ‌اندازی سایت اینترنتی و استقرار نظام‌ های گردش اطلاعات نام برد که استقرار یافته است.

موتمنی افزود: با آغاز فعالیت این صندوق، اولین مجموعه ضمانتنامه‌های اعتباری در 3 ماه از آغاز کار ارائه شد.

این مقام مسئول در بخش تعاون تاکید کرد: همچنین با وصول مستمر درخواست متقاضیان، پرونده‌های دیگری نیز تشکیل شده و در مرحله ارزیابی فنی جهت صدور ضمانتنامه قرار دارد.

گفتنی است، با تشکیل بانک توسعه تعاون در سال گذشته، مرداد ماه امسال صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون نیز توسط رئیس جمهور به صورت رسمی افتتاح و آغاز به کار کرد. با فعالیت این مجموعه ها بخش مهمی از پیش بینی های اصل 44 برای تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی تا پایان سال 93 محقق شده است.