کشتی پرچمدار ورزش ایران است/ در دنیا یک قدرت هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی با بیان این مطلب افزود: کشتی گیران برای کسب موفقیت در بازیهای آسیایی زحمت زیادی کشیده بودند و حاصل زحمات خود را گرفتند پیش بینی من قبل از مسابقات 6 تا 8 مدال طلا بود که خوشحالم 7 مدال طلا محقق شد.

وی ادامه داد: کشتی بیش از یک سوم مدالهای طلا کاروان ورزشی ایران را در بازیهای آسیایی گوانگجو بدست آورد و بار دیگر نشان داد که مانند همیشه پرچمدار ورزش ایران و ورزش اول کشور است و از همه مهمتر مردم از این پیروزی ها خوشحال شدند.

یزدانی خرم تصریح کرد: ما همیشه از انتقادات سازنده استقبال می کنیم، ولی انتقادات مخرب روحیه کشتی گیران و مربیان را خراب می کند. کسانی که این انتقادات را می کنند باید بیایند و از نزدیک تمرینات کشتی گیران و فعالیتهای صورت گرفته در فدراسیون کشتی را ببینند و بعد انتقاد کنند، ما کارهای بسیاری انجام می دهیم که نیاز نیست آنها را رسانه ای کنیم و از طرفی هرکس در قالب حوزه فعالیت خود حرکت کرده و از مسائل آگاهی دارد.

وی تاکید کرد: در بازیهای آسیایی کشتی گیران قدرتمندی حضور داشتند و کشتی گیران ما عملکرد خوبی داشتند، کشتی متعلق به ماست ولی ما از سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در دنیا در این رشته خوشحال هستیم زیرا پیشرفت این رشته در دنیا به نفع ماست به هرحال رئیس فیلا گفته است که ایران، روسیه و آذربایجان جزء سه کشور برتر دنیا هستند و این نشان می دهد ما در دنیا یک قدرت هستیم.