دریاچه ارومیه و پریشان فارس احیا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محسن سلیمانی روزبهانی ظهر سه شنبه در سمینار بررسی مسائل حوزه آبریز دریاچه ارومیه، افزود: تالاب پریشان فارس از مهم‌ترین اکوسیستم‌های آب شیرینی و دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور دنیا بوده که حفظ و احیای آنها مورد توجه جدی مردم و مسئولان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در سطح کشور در بحث تالابها رقابت بین کاربردهای مختلف از نظر نیاز آبی وجود دارد، بیان داشت: متاسفانه در برنامه ‌ریزی بلند مدت توسعه‌ ای نیاز تالابها را به صورت جدی مورد بررسی قرار نمی‌دهیم.

معاون مدیر ملی طرح حفاظت از تالابهای ایران با اشاره به تغییرات کاربری اراضی در حوزه تلابهای کشور، اظهار داشت: تخلیه فاضلاب شهری، روستایی و خشکسالی، تالابها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

سلیمانی روزبهانی در خصوص وضعیت دریاچه ارومیه، بیان داشت: متاسفانه به دلیل غلظت بالای نمک در دریاچه ارومیه زنگ خطر جدی برای فلامینگوها و حیات وحش این دریاچه ایجاد شده است.

این مقام مسئول با اشاره به پیامدهای ایجاد شده ناشی از بحران موجود در دریاچه ارومیه، خاطر نشان کرد: دریاچه آرال 15 برابر دریاچه ارومیه وسعت دارد که نقش طرح‌های توسعه در ایجاد بحران این دریاچه 94 درصد بود.

به گفته سلیمانی افزایش نمک و مواد شیمیایی در هوا براثر خشک شدن دریاچه ارومیه سبب ایجاد تغییر زمان‌بندی فصل‌ها، افزایش ابتلا به سرطان، افزایش روزهای بدون باران و تغییر در زمان کشت و برداشت می‌شود.

اجرای طرحهای توسعه ای دریاچه ارومیه را در وضعیت بحرانی قرار داد

وی با بیان اینکه دریاچه ارومیه مابین سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان قرار دارد، افزود: بر اثر طرحهای توسعه انجام گرفته در این سه استان، در حال حاضر وضعیت دریاچه ارومیه بحرانی است.

معاون مدیر ملی طرح حفاظت از تالابهای ایران عمده عوامل موثر در بحران دریاچه ارومیه را طرح‌های توسعه‌ای و سدهای احداث شده و در حال احداث عنوان کرد و بیان داشت: عدم برنامه‌ریزی مناسب سبب نوسانات آبی دریاچه ارومیه شده، به طوری که متوسط تراز آبی دریاچه ارومیه 127.37 مترمکعب است.

سلیمانی ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون تزار آبی دریاچه ارومیه حتی در متوسط‌‌‌ ترین وضعیت نیز قرار نداشته و آب دریاچه ارومیه سه متر پایین‌تر از تراز اکولوژیکی آن است.

تدوین طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

وی همچنین از تدوین طرح حفاظت از تالابهای ایران خبر داد و بیان داشت: ‌در راستای برنامه‌های تدوین شده در این زمینه مدیریت طرح را انجام داده و در این راستا حفظ اکوسیستم با ارزش طبیعی، هدف اصلی ما است.

این مقام مسئول با اشاره به اقدامات انجام گرفته در حفاظت از محیط زیست طی سالهای گذشته، اظهار داشت: در نخستین نسل از اکوسیستم‌های حفاظت شده استفاده از سیم خاردار مورد توجه قرار گرفته ولی این موضوع به دلیل ناکارآمد بودن کارساز نبود.

وی خاطر نشان کرد: تعارض بی‌پایان مردم، دولت و منابع طبیعی باعث اعلام عدم موفقیت مدیریت زیست بومی شد که طی آن حفاظت و مدیریت همزمان با بهره‌ برداری پایدار مورد توجه قرار گرفت.

شناسایی 180 ایستگاه تالابی و تالاب بین المللی در ایران

این مقام مسئول با بیان اینکه ایران عضو کنوانسیون تنوع محیط زیست است، افزود: در این راستا باید مدیریت اکوسیستمی نیز در دریاچه ارومیه و تالاب‌های آن اجرایی شود.

سلیمانی روزبهانی با بیان اینکه در این راستا 23 تالاب در سایت رامسر ثبت شده است، گفت: در ماده 67 قانون برنامه‌ توسعه اجرایی کردن مدیریت زیست محیطی مطرح بوده که همه این تعهدات در مجامع بین‌المللی مطرح شده و در حال اجرایی کردن پروژه‌ها هستیم.

معاون مدیر ملی طرح حفاظت از تالابهای ایران با بیان اینکه ایران دارای 100 ایستگاه تالابی و 80 تالاب بین‌المللی است، اظهار داشت: بحران در تالابها اثرات فرامنطقه‌ای ایجاد کرده و طرح حفاظت از تالاب‌های ایران بین سه مرجع حفاظت محیط زیست، برنامه توسعه ملل متحد و صندوق بین‌المللی محیط زیست انجام می‌گیرد.

طرح ملی حفاظت از تالاب های ایران دارای سه سایت مطالعاتی است که دریاچه ارومیه یکی از این سایت‌ها محسوب می شود که از این سه سایت، دریاچه ارومیه با توجه به کاهش 94 درصدی ورودی آب به دلیل طرح های توسعه در وضعیت بحرانی قرار دارد.