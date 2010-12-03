سعید طباطبایی دبیر چهارمین جایزه ادبی "روزی روزگاری" با اعلام اینکه سه نامزد نهایی جایزه در بخش طراحی جلد کتاب تا شنبه معرفی خواهند شد به خبرنگار مهر گفت: از سوی کمیته فنی طرح جلد‌ "تالار پذیرایی پایتخت" (طراح مجید کاشانی، نشر سوره مهر)، "رابرت کندی از غرق شدن نجات یافت (طراح فرهاد فزونی، نشر نی)، "کارِ گل" (طراح ایمان صفایی نشر آگه) و همچنین از میان مجموعه‌ کتاب‌ها، مجموعه "جهان نو" (طراح مجید عباسی، نشر چشمه)، مجموعه "دورتا دور دنیا" (طراح فرهاد فزونی، نشر نی) و مجموعه "طنزهای وودی آلن" (طراح سیاوش تصاعدیان، نشر بیدگل) به عنوان بهترین طراحی‌های جلد در سال 1388 در حوزه‌های رمان، مجموعه داستان، ادبیات نمایشی ایرانی و ترجمه انتخاب و به هیئت داوران جایزه معرفی شده است.

وی ادامه داد: با اعلام نامزدهای نهایی این بخش پرونده داوری چهارمین "روزی روزگاری" بسته خواهد شد و از آنجایی که ما مشغول برنامه‌ریزی برای اختتامیه و اهدای جوایز جایزه هستیم به زودی زمان، مکان و چگونگی برپایی اختتامیه نیز اعلام خواهد شد.

دبیر "روزی روزگاری" درباره دعوت از یودیت هرمان نویسنده آلمانی که کتاب "آلیس" وی برگزیده بخش اثر داستانی غیرایرانی جایزه شده است توضیح داد: این نویسنده در پاسخ دعوت ما اعلام کرد که با وجود علاقه بسیار برای حضور در ایران ولی به دلیل سفری که از پیش برای حضور در روسیه تدارک دیده است در این تاریخ نمی‌تواند به کشور ما سفر کند.

طباطبایی افزود: البته وی اعلام کرد آمادگی این را دارد که در زمان دیگر عازم ایران شود و ما نیز در فرصت دیگری بار دیگر از این نویسنده آلمانی دعوت خواهیم کرد که با حضور در ایران ضمن دریافت جایزه‌اش دیدارهایی با چهره‌های ادبی ایران داشته باشد.

وی یودیت هرمان را مشتاق آشنایی بیشتر با ایران و ادبیات پارسی دانست و در پایان گفت: خانم هرمان از اینکه کتابش در ایران برگزیده شده است بسیار خوشحال شده و در ارتباطی که با محمود حسینی‌زاد مترجم کتابش داشته اعلام کرده است که مشتاق است سفری به ایران داشته باشد.