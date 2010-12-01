هشت دانش آموز حسن آباد خانه نشین شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، روستای حسن آباد بیش از 60 دانش آموز دبیرستانی دختر و پسر دارد که نیمی از آنها دختر و نیم دیگر پسر هستند و این دانش آموزان به دلیل نبود دبیرستان برای تحصیل به مدارس مقطع متوسطه پسرانه شهید مفتح و دخترانه فاطمیه جلین و برخی نیز به مدرسه محله اسلام آباد می روند.

درگیری های رخ داده بر سر برخی مسائل در دوماه اخیر بین اهالی محله جلین و حسن آباد گرگان، موجب شده تا این دانش آموزان در آستانه ترک تحصیل قرار گیرند.



براساس اعلام اهالی، تاکنون ترک تحصیل هفت دختر دانش آموز و یک پسر دبیرستانی این محله قطعی شد و این دانش آموزان عطای تحصیل را به لقایش بخشیدند.



سمیرا خواجه، سمانه بزی، پریسا کمالی، الهام فراهانی، زینب جمشیدی، ابراهیم خمر، فاطمه اربابی معصومه نارویی از جمله دانش آموزانی هستند که پس از درگیریهای ایجاد شده در محله، دیگر به مدرسه شان در جلین نمی روند.

به گفته اهالی، با توجه به اینکه حدود 60 دانش آموز دبیرستانی حسن آباد در حدود دو ماه اخیر به مدتهای طولانی در سر کلاسهای درس حاضر نبودند، خطر افت تحصیلی این دانش آموزان را تهدید می کند.

همچنین این اهالی بیان کردند: قرار بود از سوی آموزش و پرورش منطقه برای دانش آموزان محله حسن آباد، کلاسهای جبرانی تشکیل شود که تاکنون به این وعده جامع عمل پوشانده نشده است.





به گفته اهالی، با گذشت یک هفته از قول مسئولان، هنوز خبری از برگزاری کلاسهای جبرانی برای بچه ها نیست و نگران افت تحصیلی بچه ها هستیم.

برخی دانش آموزان دبیرستانی حسن آبادی نیز خواهان تشکیل کلاسهای جبرانی و تقویتی در دروس، ریاضی، شیمی، فیزیک، زبان، عربی و زیست هستند.

در عین حال مسئولان آموزش و پرورش گرگان نیز عنوان کردند: برای رفع مشکلات دانش آموزان برنامه ریزی لازم صورت گرفته است و حتی نسبت به برقراری سرویس ایاب و ذهاب برای رفتن دانش آموزان محله حسن آباد به مدارس جلین اقدام شده است.

این گفته مسئولان آموزش و پرورش گرگان درحالیست که به اعتقاد برخی از اولیای دانش آموزان، با تلاشی که کردیم به لطف بی تفاوتی مسولان هشت دانش آموز عطای تحصیل را به لقایش بخشیدند.