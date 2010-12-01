رکابزنان آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی ملحق شدند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مرحله دوم اردوی آمادگی تیم ملی دوچرخه‌سواری برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند در دو رده سنی جوانان و امید با حضور 23 رکابزن به مدت 10 روز در پیست مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‌شود.

محمدرضا ایمانی و امیر کلاهدوز از آذربایجان شرقی، اسماعیل علیزاده از اردبیل، داود امیرپور از تهران، احسان خادمی از خوزستان، محمد دانشور، سعید مسلمی مقدم و علی مرشدلو از خراسان رضوی، امیر خدیوی و میلاد فرهمندیان از چهار محال و بختیاری، علی هدایت فر از قزوین، عارف بی گناه و حمید گهواره بند از کرج، علیرضا قهرمانی راد و ادریس کاظمی از کرمانشاه، حامد صدقی از کرمان، سجاد جعفر نسب از گلستان، پیام سعدی پور و شهاب اسلامی از لرستان، مجید تقی فرد از مرکزی، احمد اصغرپور و رضا جبرئیلی از مازندران و ابوالفضل زارع از یزد نفرات دعوت شده به این اردو در بخش مردان هستند.

در بخش بانوان نیز بهنوش برزگر از اصفهان، نجمه حسین‌پور از تهران، الهه حسن غلامی از خوزستان، فروغ عباسی از فارس، خدیجه کشاورز از قزوین، ریحانه طالبی از کرج، نرگس حیدری ازکهکیلویه و بویراحمد، صبا دماوندیان از مازندران و فاطمه ابراهیمی از هرمزگان به اردوی تیم ملی دعوت شده اند.

مرحله اول این اردو 11 تا 16 آبان ماه در تهران برگزار شد.

مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی آسیا در تایلند 20 تا 25 بهمن‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.