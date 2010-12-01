مجتمع فرهنگی اهل بیت ساری افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز از سفر هیئت دولت به مازندران مجتمع فرهنگی اهل بیت(ع) ساری با حضور دکتراحمدی نژاد، آیت الله نورالله طبرسی، نماینده ولی فقیه در مازندران، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، معاون اول رئیس جمهور و تنی چند از وزرا افتتاح و به بهره برداری رسید.

مجتمع فرهنگی و تبلیغی اهل بیت (ع) ساری که در دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در مازندران مستقر است، دارای سالن اجتماعات، امور دفتری، سالن بزرگ کتابخانه با بیش از پنج هزار جلد کتاب، حسینه آیت الله خامنه ای و سالن آمفی تئاتر است.

مجتمع فرهنگی اهل بیت(ع) ساری یکی از مجهزترین مراکز فرهنگی استان است که به همت آیت الله طبرسی، نماینده ولی فقیه در مازندران و با همکاری استاندار مازندران و سازمان مسکن شهرسازی استان به بهره برداری رسیده است.



