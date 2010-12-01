حربه ترور و تهدید در برابر اراده مردم شکست خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی صبح سه شنبه در جمع فرماندهان ارشد نیروهای مسلح استان مازندران در سخنانی آمادگی نیروهای مسلح را درهم کوبنده توطئه دشمنان ارزیابی کرد و گفت: حفظ و ارتقا این آمادگی در همه حوزه ها با جدیت تداوم دارد .

وحیدی با اشاره به 24 ذیحجه روز مباهله وحدت و پیوستگی در حفظ آرمان های انقلاب اسلامی را مایوس کننده دشمنان و امید بخش دوستان انقلاب اسلامی توصیف کرد.

وزیر دفاع از استان مازندران بعنوان استانی پیشتاز در دفاع از انقلاب اسلامی یاد کرد.

وحیدی گفت: حضور حماسی و دشمن کوب رزمندگان این استان دلاور خیز در طول دفاع مقدس مقدس و لحظه های آتی قرن همچون خورشیدی درخشان بر تاریخ این مرز و بوم می درخشد.

هیئت دولت در سومین سفر استانی خود نهم و دهم آذر ماه 89 میهمان مردم مازندران هستند.

