به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان در دیدار با دانیل پالمر مدیر منطقه خاورمیانه بنیاد جهانی ICDL گفت: در سیستم آموزشی جمهوری اسلامی ایران امکان بهره ‌گیری دانش‌آموزان از محتوای الکترونیک به صورت برخط (online) و غیربرخط ( offline ) وجود دارد و در این راستا معلمان، آموزش‌های رایانه‌ای و مهارت‌های هفتگانه ICDL را گذرانده‌اند.

محمدیان با اشاره به اینکه آموزش‌های مبانی کامپیوتر به طور رسمی در دوره متوسطه گنجانده شده است، افزود: آموزش‌های مبانی کامپیوتر برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی نیز در دستور کار است.

وی به رعایت استانداردها و گسترش ضریب نفوذ سواد دیجیتالی در بین افراد جامعه اشاره کرد و ادامه داد: آماده برگزاری یک سمینار منطقه‌ای و بین‌المللی همراه با کارگاه آموزشی در سطح منطقه هستیم.

محمدیان به سرمایه‌گذاری کلان دولت درحوزهIT و ICT اشاره کرد واظهار داشت: این فناوری‌ها در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی گسترش یافته است و برگزاری مسابقات رایانه‌ای و رباتیک در میان دانش‌آموزان از مسابقات پرطرفدار، جذاب و معمول است.

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش در این راستا افزود: دانش‌آموزان ایران در بسیاری از مسابقات بین‌المللی رباتیک رتبه‌های بالایی را کسب کرده‌اند.

وی با اشاره به گسترش تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیک و آموزش‌های مجازی در ایران، تأکید کرد: سواد دیجیتالی در جمهوری اسلامی ایران به اندازه قابل قبولی رشد یافته و در صدد ایجاد بستر مناسب برای دستیابی به فناوری‌ها و تجربیات نو و پیشرفته هستیم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی خطاب به مدیر منطقه خاورمیانه بنیاد ICDL گفت: لازم است برنامه‌های این بنیاد برای کشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران که مهارت‌های اولیه در آن نفوذ و گسترش یافته است با سایر کشورهای منطقه متفاوت باشد.

محمدیان تأکید کرد: علاقه‌مند هستم درخصوص آموزش افراد خارج از نظام آموزشی، ایجاد جاذبه برای آنان و رفع مقاومت فرهنگی افراد مسن، رعایت اخلاق و فرهنگ یارانه‌ای به ویژه رعایت حریم خصوصی در فضای مجازی، از تجربیات ارزنده بنیاد ICDL بهره‌مند شویم.

دانیل پالمر مدیر منطقه‌ای خاورمیانه بنیاد جهانی ICDL با اظهار خرسندی از حضور در کشور جمهوری اسلامی ایران گفت: بنیاد ICDL در 2 حوزه دستیابی افراد مسن و همچنین افراد خارج از سیستم آموزشی، برنامه‌ریزی و فعالیت دارد.

وی تقدیر از اقدامات ارزنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری اطلاعات و کاربست آن در بخش آموزش، مهارت‌های دیجیتالی را درآگاهی دیجیتالی، سواد دیجیتالی، توانایی دیجیتالی و تخصص دیجیتالی دانست و افزود: علاقه‌مند به تبادل تجربیات و دستاوردهای ارزنده هستیم تا با همکاری همه کشورها برای اصلاح و بازنگری سواد دیجیتالی اقدام کنیم.

گفتنی است دانیل پالمر مدیر منطقه‌ای خاورمیانه بنیاد جهانی ICDL برای حضور در همایش مدیران بنیاد ICDL به ایران سفر کرده است.