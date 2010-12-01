شهرک سازی در سرزمین های اشغالی غیر قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر،"عادل محمود فلامرزی" تاکید کرد: اسرائیل در مقابله آشکار با خواست بین المللی برای برقراری صلح به شهرک سازی در اراضی اشغالی و بلندی های جولان سوریه ادامه می دهد.

وی افزود: اجماع بین المللی درباره حل موضوع فلسطین و تشکیل دو دولت وجود دارد اما توسعه شهرک سازی اسرائیل بویژه درقدس شرقی برپایی دو دولت بر اساس مرزهای 1967 را از بین برده و یکی از ساختارهای اساسی فلسطینی ها برای ایجاد دولت مستقلشان را درمعرض تهدید قرار داده است.

فلامرزی ضمن بی اساس خواندن توصیف شهرک سازی بوسیله اسرائیل به توسعه طبیعی، تاکید کرد: اصولا شهرک سازی از اساس نامشروع است و نمی توان نام رشد طبیعی بر آن نهاد.

وی ضمن هشدار درباره فریب جامعه جهانی نسبت به توقف موقت شهرک سازی گفت: شهرک سازی باید متوقف شود و همه شهرک نشین هایی که در اراضی اشغالی سال 1967 تاسیس شده مطابق قطعنامه های مربوطه سازمان ملل باید از بین برود.

مسئول قطری بیان داشت: صلح عادلانه، فراگیر و دائمی در منطقه جز با تکیه بر اصل زمین در برابر صلح طبق قطعنامه های شورای امنیت امکان پذیر نیست.

فلامرزی ادامه داد: اعتمادی به اسرائیل نیست زیرا مواضع رادیکالی آن عامل تخریب مذاکرات سازش است و هیچ تعهدی از جانب اسرائیل دراین باره وجود ندارد و همچنان با ادامه شهرک سازی به تلاشهای جهانی دهن کجی می کند.

وی تصریح کرد: بی اعتنایی اسرائیل به قطعنامه های سازمان ملل و شورای امنیت اعتباراین قطعنامه ها را خدشه دار کرده و موجب ضربه زدن به این مراجع بین المللی درباره ایفای نقش موثرشان شده است. جامعه جهانی باید با اقدامات اسرائیل در هتک حرمت به مقدسات اسلامی و مسیحی، ویرانی منازل، آواره کردن ساکنان فلسطین و یهودی سازی مقابله کند.