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۱۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۱

700 مبلغ به گلستان اعزام می شوند

700 مبلغ به گلستان اعزام می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: در دهه اول محرم بین 650 تا 700 مبلغ از قم و مشهد به این استان اعزام می شوند.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: بیشتر هزینه های این مبلغان از سوی مردم تامین می شود.

وی گردهمایی هیئات مذهبی، اعزام مبلغان، دسته رویهای مختلف در سطح استان، توزیع ارزاق اطعام دهه عاشورا که با سازمان بازرگانی هماهنگی شده است ، نشستهای گفتمان دینی در حوزه عاشورا، همایش عاشورا از نگاه اهل سنت از برنامه های سازمان تبلیغات استان در ماه محرم اعلام کرد.
 
حجت الاسلام ولی نژاد، به بزرگترین خرافه ها در هیئات مذهبی پرداخت و گفت: استفاده از شمایل و عکس، استفاده از آلات موسیقی مانند ارگ، استفاده از علامت و قمه زنی که جلوی آنها گرفته می شود از جمله ای خرافات است.
 
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بیان داشت: برخی از این خرافه ها  مانند استفاده از شمایل، آلات موسیقی و علامت توسط نیروی انتظامی جلوگیری می شود.
 
وی اظهار داشت: هیئات مذهبی در این موارد همکاری خوبی را نشان دادند و توانستیم این چهار پیرایه و خرافه را حذف یا نزدیک به حذف کنیم.
کد مطلب 1202141

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