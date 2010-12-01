انتقاد شدید رئیس دانشگاه تهران از عملکرد گروه های دانشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ رهبر پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم جشن 110 سالگی دانشگاه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج عدم هماهنگی و ارتباط موثر بین گروه های دانشگاهی و دانشکده ها را موجب تفکیک فضای علمی و دانشگاهی از جامعه خواند.

رئیس دانشگاه تهران گفت: گروه های علمی در لاک خود فرو رفته و جلساتی که تشکیل می دهند صرفا به توزیع دروس و امثال این امور محدود می شود.

وی با اشاره به اینکه گروه های دانشگاهی به طور کامل به وظایف خود عمل نمی کنند، اظهار داشت: امروز دوره تعارف و رودربایستی گذشته و باید با حقایق رو به رو شد.

این مسئول با تاکید بر نقش گسترده رشته ای چون کشاورزی در سطح جامعه و استقلال کشور به انتقاد شدید از کتب این دانشکده پرداخت و خاطرنشان کرد: سرفصل دروس این رشته در بسیاری از موارد مربوط به 20 سال پیش است.

رهبر با خواندن پردیس کشاورزی به عنوان سرمایه ای ملی افتخارات این مجموعه در سطح بین المللی را با ارزش توصیف کرد و در عین حال بر وجود توقعات بالایی از این مجموعه تاکید کرد.

وی برنامه ریزی جدی و مناسب را عامل بروز رسانی و تشدید موفقیت های این مجموعه ذکر کرد.

فرهاد رهبر عصر مقاله شماری را تمام شده دانست و با بیان اینکه کشورهای صاحب قدرت برای جمع امکانات و علوم این مسیر را پیش پای دانشمندان جهان سوم گذاشتند تا از داشته های علمی آنان برای خود بهره بگیرند افزود: چاپ مقالات به رغم اهمیت شان موجب شده است که دانشمندان به چالش های کشور کمتر اهمیت داده و در صدد بهره گیری از این علوم برای توسعه کشور بر آیند.

این مسئول تولید علم و بهره گیری از آن را در جهت صحیح و هدفمند از اهم فعالیتهای کلیه دانشگاه های کشور معرفی کرد و از مسئولان این دانشکده خواست هم و کوشش خود را برای تحقق این مهم اختصاص دهند.